Wielkie zmiany dla kierowców w Nowej Hucie. Dwa miesiące utrudnień

RMF24

Od najbliższej soboty kierowcy korzystający z węzła Grębałów w Krakowie muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. Przez dwa miesiące ul. Łowińskiego stanie się jednokierunkowa, a wjazd z węzła Grębałów w kierunku Kombinatu będzie niemożliwy. Wszystko przez prace związane z przebudową tej ważnej arterii komunikacyjnej Krakowa.

Jednokierunkowa Łowińskiego – co się zmienia?

Jak informują drogowcy, od soboty zamknięta zostanie możliwość wjazdu z węzła Grębałów na ul. Łowińskiego w kierunku Kombinatu.

Przez najbliższe dwa miesiące ruch na tym odcinku będzie odbywał się tylko w jednym kierunku – od ul. Ujastek do węzła Grębałów. Kierowcy jadący w stronę Kombinatu będą musieli korzystać z objazdów.

W sobotę ok. 4:00 zamkniemy możliwość wjazdu z węzła Grębałów na ul. Łowińskiego w kierunku Kombinatu. Zaczynamy prace związane z przebudową ul. Łowińskiego, które potrwają 2 miesiące. W tym czasie ruch tą ulicą będzie jednokierunkowy, od ul. Ujastek do węzła Grębałów – zapowiada Kacper Michna z GDDKiA.

Objazdy i alternatywne trasy

Dla kierowców przygotowano objazdy.

Samochody jadące na ul. Łowińskiego będą musiały skorzystać z węzła Nowa Huta, trasy S7, a następnie zjechać z drogi ekspresowej na ul. Ujastek Mogilski, Al. Solidarności i ul. Ujastek.

To oznacza wydłużenie czasu przejazdu i konieczność wcześniejszego zaplanowania trasy.

Fot. GDDKiA

S7 coraz bliżej ukończenia

Zmiany na Łowińskiego to część większego projektu związanego z budową drogi ekspresowej S7.

Odcinek Mistrzejowice – Grębałów to południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Nową Hutą.

Przypomnijmy, że w grudniu 2024 roku udostępniono już 13,3 km trasy między węzłami Widoma i Mistrzejowice, a rok później 2,6 km między Grębałowem a Nową Hutą.

Ostatni odcinek S7 od Mistrzejowic do Grębałowa ma zostać oddany do użytku jesienią tego roku.