Wielkie zmiany dla kierowców w Nowej Hucie. Dwa miesiące utrudnień

Jednokierunkowa Łowińskiego – co się zmienia?
Jak informują drogowcy, od soboty zamknięta zostanie możliwość wjazdu z węzła Grębałów na ul. Łowińskiego w kierunku Kombinatu.
Przez najbliższe dwa miesiące ruch na tym odcinku będzie odbywał się tylko w jednym kierunku – od ul. Ujastek do węzła Grębałów. Kierowcy jadący w stronę Kombinatu będą musieli korzystać z objazdów.
W sobotę ok. 4:00 zamkniemy możliwość wjazdu z węzła Grębałów na ul. Łowińskiego w kierunku Kombinatu. Zaczynamy prace związane z przebudową ul. Łowińskiego, które potrwają 2 miesiące. W tym czasie ruch tą ulicą będzie jednokierunkowy, od ul. Ujastek do węzła Grębałów – zapowiada Kacper Michna z GDDKiA.
Objazdy i alternatywne trasy
Dla kierowców przygotowano objazdy.
Samochody jadące na ul. Łowińskiego będą musiały skorzystać z węzła Nowa Huta, trasy S7, a następnie zjechać z drogi ekspresowej na ul. Ujastek Mogilski, Al. Solidarności i ul. Ujastek.
To oznacza wydłużenie czasu przejazdu i konieczność wcześniejszego zaplanowania trasy.
S7 coraz bliżej ukończenia
Zmiany na Łowińskiego to część większego projektu związanego z budową drogi ekspresowej S7.
Odcinek Mistrzejowice – Grębałów to południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Nową Hutą.
Przypomnijmy, że w grudniu 2024 roku udostępniono już 13,3 km trasy między węzłami Widoma i Mistrzejowice, a rok później 2,6 km między Grębałowem a Nową Hutą.
Ostatni odcinek S7 od Mistrzejowic do Grębałowa ma zostać oddany do użytku jesienią tego roku.