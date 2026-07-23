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Wielkie zmiany dla kierowców w Nowej Hucie. Dwa miesiące utrudnień

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (09:16)

Od najbliższej soboty kierowcy korzystający z węzła Grębałów w Krakowie muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. Przez dwa miesiące ul. Łowińskiego stanie się jednokierunkowa, a wjazd z węzła Grębałów w kierunku Kombinatu będzie niemożliwy. Wszystko przez prace związane z przebudową tej ważnej arterii komunikacyjnej Krakowa.

Wielkie zmiany dla kierowców w Nowej Hucie. Dwa miesiące utrudnień
Fot. GDDKiA /materiały udostępnione
  • Od soboty ul. Łowińskiego stanie się jednokierunkowa na odcinku od ul. Ujastek do węzła Grębałów, a wjazd z węzła Grębałów w kierunku Kombinatu zostanie zamknięty na dwa miesiące.
  • Kierowcy jadący w stronę Kombinatu muszą korzystać z objazdów.
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Jednokierunkowa Łowińskiego – co się zmienia?

Jak informują drogowcy, od soboty  zamknięta zostanie możliwość wjazdu z węzła Grębałów na ul. Łowińskiego w kierunku Kombinatu. 

Przez najbliższe dwa miesiące ruch na tym odcinku będzie odbywał się tylko w jednym kierunku – od ul. Ujastek do węzła Grębałów. Kierowcy jadący w stronę Kombinatu będą musieli korzystać z objazdów.

W sobotę ok. 4:00 zamkniemy możliwość wjazdu z węzła Grębałów na ul. Łowińskiego w kierunku Kombinatu. Zaczynamy prace związane z przebudową ul. Łowińskiego, które potrwają 2 miesiące. W tym czasie ruch tą ulicą będzie jednokierunkowy, od ul. Ujastek do węzła Grębałów – zapowiada Kacper Michna z GDDKiA.

 Objazdy i alternatywne trasy

Dla kierowców przygotowano objazdy. 

Samochody jadące na ul. Łowińskiego będą musiały skorzystać z węzła Nowa Huta, trasy S7, a następnie zjechać z drogi ekspresowej na ul. Ujastek Mogilski, Al. Solidarności i ul. Ujastek. 

To oznacza wydłużenie czasu przejazdu i konieczność wcześniejszego zaplanowania trasy.

 

 S7 coraz bliżej ukończenia

Zmiany na Łowińskiego to część większego projektu związanego z budową drogi ekspresowej S7. 

Odcinek Mistrzejowice – Grębałów to południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Nową Hutą. 

Przypomnijmy, że w grudniu 2024 roku udostępniono już 13,3 km trasy między węzłami Widoma i Mistrzejowice, a rok później 2,6 km między Grębałowem a Nową Hutą. 

Ostatni odcinek S7 od Mistrzejowic do Grębałowa ma zostać oddany do użytku jesienią tego roku.

 

 

Źródło: RMF24

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