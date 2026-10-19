W tunelach na obwodnicy Krakowa pojedziemy szybciej. O ile podniesiono limit prędkości?

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Kierowcy korzystający z Północnej Obwodnicy Krakowa mogą spodziewać się istotnej zmiany. W nocy z wtorku na środę w tunelach w Zielonkach i Dziekanowicach zostanie podniesiona maksymalna dopuszczalna prędkość z 80 do 100 km/h. Decyzja ta została podjęta po szczegółowej analizie bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Teraz w tunelu będzie można jechać z prędkością 100km/h

Teraz w tunelu będzie można jechać z prędkością 100km/h

Wyższa prędkość w tunelach już od środy

Od środy kierowcy przejeżdżający przez tunele w Zielonkach i Dziekanowicach na drodze ekspresowej S52 będą mogli poruszać się z prędkością do 100 km/h. Dotychczas obowiązujące ograniczenie do 80 km/h zostaje zniesione po niemal dwóch latach funkcjonowania obiektów.

Jak podkreślają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, decyzja została poprzedzona analizą ruchu oraz bezpieczeństwa od momentu otwarcia tuneli w grudniu 2024 roku.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Ograniczenie prędkości w tunelach wprowadzono ze względu na ich specyficzną budowę. Tunel w Zielonkach ma 653 metry długości, a kierowcy pokonują tam trasę o dużym spadku i zakręcie.

W Dziekanowicach zaś (496 m) znajduje się zjazd i wjazd na węzeł Batowice. Dodatkowym powodem była intensywność ruchu aglomeracyjnego.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2025, tunelem w Zielonkach przejeżdża codziennie 42 tysiące pojazdów, a w Dziekanowicach – 35,7 tysiąca. Od otwarcia obu tuneli skorzystało z nich już ponad 60 milionów samochodów.

W tym czasie doszło do zaledwie sześciu zdarzeń drogowych. Dwa były spowodowane nadmierną prędkością, trzy wynikały z niezachowania ostrożności przy zmianie pasa ruchu, natomiast w ostatnim przypadku sprawcą okazał się kierowca celowo doprowadzający do kolizji i chcący wyłudzić w ten sposób pieniądze.

Ruch płynny i bezpieczny

Przedstawiciele GDDKiA podkreślają, że ruch na obwodnicy jest płynny i bezpieczny, co pozwoliło na podniesienie limitu prędkości.

Nasze obserwacje również potwierdzają, że ruch na obwodnicy jest płynny i bezpieczny. Dlatego też zdecydowaliśmy o podniesieniu prędkości w obu tunelach” – poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Nowy limit prędkości będzie obowiązywał na całym przebiegu Północnej Obwodnicy Krakowa. Ograniczenie do 100 km/h wynika jednak ze specyfiki drogi, która w niektórych miejscach nie spełnia w pełni parametrów związanych z odpowiednią widocznością, a także posiada ostrzejsze zakręty i podjazdy.

GDDKiA zapowiada, że sytuacja w tunelach będzie nadal monitorowana. W przypadku pogorszenia warunków bezpieczeństwa nie wyklucza się powrotu do niższych limitów prędkości.