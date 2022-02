W podkrakowskich Radwanowicach powstanie jeszcze jeden dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Dom Podolski. Fundacja im. Brata Alberta ma pieniądze na wybudowanie obiektu w stanie surowym, ale potrzebuje wsparcia, by udało się go wykończyć i wyposażyć. Na placu budowy wbito w środę pierwszą łopatę.

Nowe obiekt będzie trzypiętrowy, będzie miał ok. 1 tys. m kw. powierzchni. / Jacek Skóra / RMF FM

W Radwanowicach działają trzy domy o nazwach nawiązujących do ich fundatorów: Dom Norweski, Dom Śląski i Dom Przyjaciół. Czwarty zostanie nazwany Domem Podolskim - jego fundatorkami są Kresowianki: nieżyjąca Adolfina Głowacka i jej siostra Zdzisława Szczurowska.

Ten dom będzie domem stałego pobytu dla tych osób niepełnosprawnych, które pozostaną same, kiedy zabraknie ich rodziców, opiekunów, przyjaciół. Nadal będą mogli tu mieszkać i uczestniczyć w życiu Fundacji - mówił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta.

Wbicie pierwszej łopaty pod budowę Jacek Skóra / RMF FM

W budynku będzie mogło zamieszkać ok. 20 osób. Choć inwestycja dopiero się zaczyna, niemal wszystkie miejsca są już zajęte. Sytuacja jest bardzo trudna. Osoby z niepełnosprawnościami dopóki mogą pozostają w swoich rodzinnych domach i korzystają z dziennych placówek opieki, ale wcześniej czy później zostaną same. My już w tej chwili mamy prawie 40 zgłoszeń - wyjaśnił ks. Isakowicz-Zaleski.

W budowie pomogą osadzeni w Zakładzie Karnym w Trzebini. Przez ostatnie kilkanaście lat współpracowali z Fundacją w ramach prac społecznych - nie otrzymują za to wynagrodzenia. Wykonują w Radwanowicach drobne prace fizyczne, ale też część z nich po odbyciu stosownych kursów opiekuje się pensjonariuszami.

Rodzice naszych podopiecznych na początku istnienia fundacji mieli po 40-50 lat teraz, są już w takim wieku, że oczekują od nas, że w odpowiednim momencie przejmiemy opiekę nad ich dziećmi. Tak właśnie powstał pomysł budowy tego czwartego domu, który jest chyba jedną z najważniejszych inwestycji w całej naszej historii - mówi Arkadiusz Tomasiak z Fundacji im. Brata Alberta.

Ks. Isakowicz-Zaleski opowiada o Domu Podolskim Jacek Skóra / RMF FM

Właściciel firmy budowlanej z Podhala Artur Bocianowski mówił, że to specyficzna budowa, bo nad całym kompleksem w Radwanowicach unosi się duch "dobroci". Sam prowadzi w Rokicinach Podhalańskich podobny ośrodek dla seniorów. Z racji tego większe jest moje zaangażowanie tutaj i bardziej się z tym miejscem utożsamiam - mówił.

Nowe obiekt będzie trzypiętrowy, będzie miał ok. 1 tys. m kw. powierzchni. Stan surowy powinien być ukończony za trzy miesiące.

Pensjonariusze domu w Radwanowicach Jacek Skóra / RMF FM

Pensjonariusze są zadowoleni z pobytu w Radwanowicach. Jak podkreślają to wspaniała wspólnota i piękne miejsce. W lecie jest tu pięknie, słonecznie, zielona. Warto przyjechać - zachwalają.

Obchodząca 35-lecie działalności Fundacja im. Brata Alberta ma w całym kraju 35 placówek, sprawujących opiekę nad ponad 1 tys. 200 wychowankami. To domy stałego pobytu, domy dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, ośrodków adaptacyjne.