W poniedziałek rusza przebudowa ważnej ulicy w Krakowie

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Od poniedziałku mieszkańców Krakowa czekają zmiany w organizacji ruchu. Rozpoczynają się prace związane z przebudową ul. Nowohuckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Koszykarską.

W poniedziałek rusza przebudowa kluczowego odcinka ul. Nowohuckiej w krakowskim Podgórzu. Prace w rejonie skrzyżowania z ul. Koszykarską realizowane będą w ramach umowy deweloperskiej i mają na celu poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa.

Nowy pas ruchu i modernizacja infrastruktury

W ramach zaplanowanych prac powstanie dodatkowy pas ruchu na ul. Nowohuckiej, który umożliwi zawracanie w kierunku ulic Stoczniowców i Saskiej. Zmodernizowana zostanie również infrastruktura techniczna – w tym m.in. odwodnienie jezdni, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna.

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Pierwszy etap robót rozpocznie się od prac na chodniku w kierunku ul. Koszykarskiej. W tym czasie budowane będzie nowe oświetlenie uliczne oraz infrastruktura sygnalizacji świetlnej.

Ruch pieszy zostanie skierowany na tymczasowy chodnik, który wyznaczono na terenie przyległej zieleni.

W związku z prowadzonymi pracami zarząd dróg apeluje do pieszych i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym miejscu.