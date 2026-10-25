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W poniedziałek rusza przebudowa ważnej ulicy w Krakowie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 października (08:36)

Od poniedziałku mieszkańców Krakowa czekają zmiany w organizacji ruchu. Rozpoczynają się prace związane z przebudową ul. Nowohuckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Koszykarską.

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W poniedziałek rusza przebudowa ważnej ulicy w Krakowie
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

W poniedziałek rusza przebudowa kluczowego odcinka ul. Nowohuckiej w krakowskim Podgórzu. Prace w rejonie skrzyżowania z ul. Koszykarską realizowane będą w ramach umowy deweloperskiej i mają na celu poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa.

Nowy pas ruchu i modernizacja infrastruktury

W ramach zaplanowanych prac powstanie dodatkowy pas ruchu na ul. Nowohuckiej, który umożliwi zawracanie w kierunku ulic Stoczniowców i Saskiej. Zmodernizowana zostanie również infrastruktura techniczna – w tym m.in. odwodnienie jezdni, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna.

 

 

Pierwszy etap robót rozpocznie się od prac na chodniku w kierunku ul. Koszykarskiej. W tym czasie budowane będzie nowe oświetlenie uliczne oraz infrastruktura sygnalizacji świetlnej. 

Ruch pieszy zostanie skierowany na tymczasowy chodnik, który wyznaczono na terenie przyległej zieleni.

W związku z prowadzonymi pracami zarząd dróg apeluje do pieszych i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym miejscu. 


Źródło: RMF24

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