W poniedziałek rusza przebudowa ważnej ulicy w Krakowie

W poniedziałek rusza przebudowa kluczowego odcinka ul. Nowohuckiej w krakowskim Podgórzu. Prace w rejonie skrzyżowania z ul. Koszykarską realizowane będą w ramach umowy deweloperskiej i mają na celu poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa.
Nowy pas ruchu i modernizacja infrastruktury
W ramach zaplanowanych prac powstanie dodatkowy pas ruchu na ul. Nowohuckiej, który umożliwi zawracanie w kierunku ulic Stoczniowców i Saskiej. Zmodernizowana zostanie również infrastruktura techniczna – w tym m.in. odwodnienie jezdni, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna.
Pierwszy etap robót rozpocznie się od prac na chodniku w kierunku ul. Koszykarskiej. W tym czasie budowane będzie nowe oświetlenie uliczne oraz infrastruktura sygnalizacji świetlnej.
Ruch pieszy zostanie skierowany na tymczasowy chodnik, który wyznaczono na terenie przyległej zieleni.
W związku z prowadzonymi pracami zarząd dróg apeluje do pieszych i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym miejscu.