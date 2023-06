Woda z wodociągu w gminie Mogilany nadaje się już do picia. "Analiza próbek wody pitnej pobranych w dniu 15 czerwca 2023 r. nie wykazała przekroczeń parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych" - poinformował wójt.

Kilka dni temu inspekcja sanitarna wykryła w sieci wodociągowej bakterie coli. Dla mieszkańców kilku miejscowości w gminie Mogilany oznaczało to kłopoty.

W Gaju, Lusinie, Libertowie, a także w części Konar wody można używać tylko po przegotowaniu. We Włosani oraz na ulicach Kamieniec, Lipowej, Kopań oraz Nad Potokiem w Konarach woda nie ani nadawała się do spożycia, ani do celów higienicznych.

Służby sanitarne podały dziś, że po powtórnych badaniach próbek wody, które pobrano w kilku miejscach, wodę można już pić bez obaw.

"Woda z wodociągu gminnego w miejscowościach: Włosań, Konary, Gaj (część po wschodniej stronie "zakopianki"), Lusina (ul. Św. Floriana, os. Dębowe) oraz Libertów (ul. Leśny Stok) (....) spełnia wymogi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i można jej używać do wszystkich celów bez ograniczeń" - przekazał mieszkańcom wójt.