Połączenie Kraków-Wilno oraz krótsza o kilka minut podróż ze stolicy Małopolski do Katowic to zmiany, jakie przyniesie wprowadzany 11 grudnia nowy rozkład PKP Intercity.

Kraków Główny / Shutterstock

Liczba pociągów obsługujących Kraków wzrośnie z 63 do 69. Przybędzie składów kategorii IC zamiast TLK.

Podczas ferii zimowych praz wakacji letnich przewoźnik zapowiada więcej połączeń z Warszawą. Ma być ich nawet 30. Liczba połączeń EIP na tej trasie zwiększy się z 10 do 14, zapewniając wyjazd ze stolicy do Krakowa po g. 16.00.

Od maja 2023 na tory wyjedzie nowy skład IC "Kinga", kursujący codziennie pomiędzy Krakowem i Warszawą m.in. przez Radom i Kielce. Połączenie będzie obsługiwane nowym EZT FLIRT

Także od maja krakowianie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, a to dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC "Kazimierz" kursującemu z i do Łodzi Fabrycznej.

W nowym rozkładzie jazdy pojawi się połączenie Kraków - Wilno - Kraków. Zapewni je pociąg IC "Hańcza" kursujący do tej pory pomiędzy Krakowem a Suwałkami. Od 11 grudnia jego trasa zostanie wydłużona do stacji Mockava na Litwie. Dzięki współpracy PKP Intercity z kolejami litewskimi LTG Link podróżni podjadą dalej po przesiadce pociągiem LTG Link relacji Wilno - Mockava - Wilno. Składy będą podstawiane na ten sam peron, co ułatwi pasażerom przejście między pociągami. Podróż będzie odbywała się na jednym bilecie.

Skróci się czas przejazdu pomiędzy Krakowem a Katowicami. Dzięki podwyższeniu prędkości na linii kolejowej 133 najszybszy pociąg na tej trasie IC "Wawel" pokona tę trasę w 48 minut.

W wakacje dojazd do Ustki ułatwi sezonowy pociąg IC "Jamno", który będzie kursować w wydłużonej relacji Kraków - Ustka - Kraków przez m.in. Opole i Częstochowę Stradom.

Pociąg IC "Grottger" relacji Przemyśl - Wrocław - Przemyśl zastąpi obecny skład IC "Lwów Ekspress".

Planowo do lipca mają trwać prace remontowe prowadzone na linii średnicowej, co wpłynie na ograniczenia w ruchu w okolicach Krakowa. Od 12 czerwca tymczasowo zawieszone zostanie kursowanie pociągów IC "Łokietek" relacji Kraków - Warszawa oraz IC "Warmia" relacji Olsztyn - Kraków.

W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi, od marca do czerwca zostanie wstrzymany ruch na odcinku Tarnów - Krynica.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). Informatorzy mobilni 11 i 12 grudnia na dworcach w największych miastach Polski, także w Krakowie, pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki i znaleźć odpowiedni peron.