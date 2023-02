W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstaje habitat, czyli laboratorium do symulacji misji kosmicznych. Według informacji uczelni, ma to być pierwsze w kraju takie miejsce, w którym studenci w praktyce będą testować rozwiązania w warunkach zbliżonych do misji księżycowych i marsjańskich.

/ AGH w Krakowie / Materiały prasowe W symulatorze bazy kosmicznej będą testowane m.in. nowe materiały do budowy baz kosmicznych, rozwiązania z obszaru nawigacji, telekomunikacji, inżynierii biomedycznej. Jak poinformowała Agata Kołodziejczyk, współtwórczyni laboratoriom, habitat będzie poligonem doświadczalnym dla wszelkich badań, jakie zaprojektują studenci. Badane będą zatem także relacje i kwestie społeczne, dynamika grupy, sposoby podejmowania przez jednostki decyzji, podział ról i zadań. Dzięki stworzeniu od podstaw habitatu, poszerzamy także naszą uczelnianą ofertę, z której z pewnością będą chcieli skorzystać naukowcy z całego świata, czy uczelnie zrzeszone w UNIVERSEH (Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości, projekt zrzeszający uczelnie z Europy, które zajmują się rozwijaniem badań i kształceniem z obszaru inżynierii kosmicznej - przyp. PAP). Warto pamiętać, że branża space rozwija się niezwykle dynamicznie, a możliwość odbycia analogowej misji kosmicznej jest dla naukowców nie tylko ciekawostką, ale przede wszystkim niezwykłym przywilejem oraz możliwością sprawdzenia tego, nad czym pracują w laboratoriach od lat. Habitat w AGH będzie także przykładem całkiem nowego modelu edukacji - poprzez praktykę i do tego pierwszym tego typu laboratorium w polskich uczelniach - powiedziała Agata Kołodziejczyk. / AGH w Krakowie / Materiały prasowe Habitat AGH będzie nakierowany na badanie przede wszystkim sprzętu wykorzystywanego w misjach, w tym np. komponentów pokładowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale też np. rozwiązań stosowanych do oczyszczania wody czy odprowadzania nieczystości. W bezpiecznych warunkach laboratoryjnych analizowane będą reakcje na sytuacje stresogenne, stymulacje nowymi bodźcami dźwiękowymi i wizualnymi, sposoby adaptacji do nowych, nieznanych warunków czy odcięcie od światła dziennego. W obiekcie zlokalizowane zostanie Centrum Kontroli Misji (Mission Control Room), w którym pracownicy i studenci Centrum Technologii Kosmicznych AGH będą mogli nadzorować misje wysłanych przez AGH satelitów, ale i m.in. rytm biologiczny uczestników oraz parametry związane z ich kondycją fizyczną i psychiczną. Aby możliwie wiernie odtworzyć warunki panujące na prawdziwej misji, habitat AGH będzie podzielony na kilka oddzielnych sekcji, w której studenci będą spać, prowadzić badania, wieść życie codzienne - analogicznie jak na prawdziwej misji. Blisko 100 m kw. obiektu będzie odciętych od światła słonecznego, a cała powierzchnia podzielona zostanie na moduły laboratoryjny, kuchenny, higieniczny, sypialny czy gimnastyczny. Przeciętny planowany czas trwania wyniesie siedem dni. W tym czasie sześcioro uczestników będzie równocześnie prowadzić prace i badania w habitacie. Zobacz również: Kolejne zapadlisko w Trzebini

