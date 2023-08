Krakowskie i podkrakowskie kościoły oraz klasztory po raz kolejny otwierają swoje drzwi w ramach organizowanej przez miasto Nocy Cracovia Sacra. W programie koncerty, wystawy, zwiedzanie, warsztaty, wykłady, prezentacje i widowisko. 16. Krakowska Noc Cracovia Sacra odbędzie się 14 i 15 sierpnia. Tematem przewodnim w tym roku jest symbolika roślinna w sztuce sakralnej.

/ krakow.pl /

Już dziś w Krakowie noc Cracovia Sacra. To już 16 edycja wydarzenia, podczas którego będzie można zobaczyć zakamarki krakowskich świątyń, kościołów i klasztorów, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających.

Przy okazji zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszących, m. in. koncerty, wystawy, warsztaty

Ja myślę, że to jest jedno z ciekawszych wydarzeń, ponieważ otwiera świątynie, otwiera klasztory, te miejsca, które są bardzo mocno obecne w historii miasta, w historii naszej kultury, a na co dzień niedostępne zupełnie, klasztory dla krakowian i gości nie są dostępne, a tutaj przez te dwa dni otwierają swoje wrota, swoje biblioteki, otwierają swoje skarbce -mówi Katarzyna Piotrowska z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie.

Tegoroczna Noc Cracovia Sacra dzięki wielu wystawom tematycznym, koncertom czy też możliwości zwiedzania obiektów sakralnych stanowi niepowtarzalną okazję do głębszego zrozumienia przekazu ukrytego w motywach roślinnych sztuki sakralnej.

W przedsięwzięciu bierze udział szereg krakowskich, ale również podkrakowskich klasztorów i kościołów.



Szczegółowy program Cracovia Sacra znajdziesz tutaj>>>>>>>

Noc Cracovia Sacra to część cyklu Krakowskie Noce, którego ideą jest popularyzacja uczestnictwa w kulturze i zaproszenie do korzystania z atrakcyjnej oferty miasta. To jednocześnie promocja dziedzictwa i kultury Krakowa oraz jego potencjału twórczego.