W Krakowie powstanie Centrum Specjalistyczne SOS dla dzieci ukraińskich stworzone przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Będą mogły z niego skorzystać dzieci uchodźców oraz dzieci z Polski, które są w pieczy zastępczej. Zgłaszać się po pomoc będzie można od końca listopada. Organizatorzy szacują, że uda się pomóc od 150 do 200 dzieciom.

Centra są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc dla ukraińskich dzieci. Część problemów jest wynikiem trudnych doświadczeń wojennych, część to zwykłe problemy rozwojowe

Zakładamy centra specjalistyczne w odpowiedzi przede wszystkim na wojnę w Ukrainie, na eskalację wojenną w lutym 2022 roku. Naszym celem jest skierowanie tej pomocy specjalistycznej do dzieci z rodzin, które zostały ewakuowane do Polski i cały czas w Polsce przebywają. Mają różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe i neurorozwojowe. Mają też problemy związane z doświadczeniami wojennymi. Jednocześnie jesteśmy też otwarci i troszeczkę miejsc chcemy zaoferować dla dzieci z polskiej pieczy zastępczej - mówi Justyna Kalita kierownik ds rozwoju Centrów specjalistycznych SOS.

W Krakowie Centrum powstanie przy ulicy Czarnowiejskiej. Nie będzie wymagane skierowanie z placówki, by uzyskać pomoc. Pracować będą tam psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci integracji sensorycznej. Zatrudnieni przy tym projekcie specjaliści będą w stanie świadczyć pomoc w języku ukraińskim.

My zatrudniamy specjalistki, które zajmują się psychologiczną pomocą dziecku, psychoterapią, terapią logopedyczna, integracją sensoryczną. I te osoby są przygotowane do tego, żeby pracować z dziećmi ukraińskimi. Albo są to osoby obywatelstwa ukraińskiego - albo były w Polsce wcześniej i potrafią pracować z dziećmi ukraińskimi albo po prostu prowadzą zajęcia, które nie wymagają - jak np. integracja sensoryczna - komunikacji po ukraińsku. Natomiast większość zespołu mamy ukraińską - informuje Justyna Kalita.

Organizatorzy szacują, że uda się pomóc od 150 do 200 dzieciom. Skala pomocy zależy od tego jak długo dany pacjent będzie potrzebował wsparcia oraz od hojności darczyńców.

Projekt można wesprzeć www.sosdzieciukrainy.wioskisos.org/