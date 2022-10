Po krótkiej przerwie, już w innej lokalizacji ponownie udało się otworzyć krakowską "Szafę Dobra". W pomieszczeniu o powierzchni 250 metrów kwadratowych przy os. Górali 8 działa magazyn dla uchodźców. Do końca sierpnia placówka miała siedzibę w budynku po dawnej Galerii Plaza. W październiku otworzyła się w nowej lokalizacji.

Szafa Dobra w Krakowie / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia /

To nie jest magazyn. To miejsce, w którym osoby potrzebujące mogą poczuć się jak w sklepie, z tą różnicą, że dostają odzież za darmo - podkreśla Maria Wojtacha, dyrektor Centrum Wielokulturowego. Można po prostu przyjść i jak z szafy wyciągnąć to, czego się potrzebuje. Zupełnie nieodpłatnie. Staramy się też przygotowywać te rzeczy najlepiej jak możemy. Gdy trzeba, pierzemy je. Rzeczy są rozwieszone względem rozmiaru i płci, więc można spokojnie pochodzić po tym miejscu. Mamy również przebieralnie - dodaje.

Maria Wojtacha opowiada o Szafie Dobra Jacek Skóra / RMF FM

W poniedziałek ruszy także filia "Szafy Dobra" na ul. Śniadeckich 3. Wydawane będą tam buty i bielizna.

Organizatorzy placówek zachęcają do przynoszenia odzieży, ale zapraszają również do działań w ramach wolontariatu, bo jest to niezbędne do działania tych miejsc.

"Szafa Dobra" przy os. Górali 8 działa od środy do piątku w godzinach 10:00-16:00. W tych samych godzinach w poniedziałki i wtorki czynna jest filia z butami i bielizną.