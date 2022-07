Otwarcie odrestaurowanego Klubu Olimpijskiego w Hotelu Francuskim w Krakowie to z jednej strony upamiętnienie początków i sukcesów polskiego ruchu olimpijskiego, a z drugiej zachęta dla kolejnych pokoleń, aby sięgać po najwyższe sportowe laury - podkreślano podczas sobotniej uroczystości.

Thomas Bach podczas otwarcia Klubu Olimpijskiego w Krakowie / Art Service 2 / PAP

Cieszę się, że możemy spotkać się w miejscu, w którym 103 lata temu powstał Polski Komitet Olimpijski, który przygotować miał reprezentację Polski do udziału w igrzyskach. Niestety wojna polsko-bolszewicka uniemożliwiła nasz udział (w nich) - przypomniał prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

To właśnie w krakowskim hotelu w 1919 r. odbyło się historyczne posiedzenie działaczy sportowych, podczas którego powołano krajową organizację olimpijską. Komitet Olimpijski powstał w celu zorganizowania przygotowań polskich sportowców do igrzysk 1920 r. Sytuacja polityczna, a zwłaszcza wojna polsko-sowiecka, sprawiły jednak, że olimpijski debiut biało-czerwonych nastąpił dopiero cztery lata później.

Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w 1919 r. został książę Stefan Lubomirski. Protektorat nad organizacją objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, a funkcja prezesa honorowego powierzona została gen. Józefowi Hallerowi. Historię sportowych osiągnięć oglądać można w hotelowej sali olimpijskiej, w której podpisano akt założycielski Komitetu Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich - ta nazwa obowiązywała bowiem do 1925 r.

Prezydent Andrzej Duda wyraził satysfakcję z faktu, że to właśnie jego rodzinne miasto jest siedzibą Klubu i że to właśnie w nim zapoczątkowana została historia polskich olimpijczyków. Przypomniał, że choć dzisiaj organizacja igrzysk różni się znacząco od tej z przeszłości - stanowią one bowiem wielkie wydarzenie relacjonowane przez media - to pewne rzeczy pozostają niezmienne. A głównym celem i wielkim marzeniem każdego sportowca jest zdobycie upragnionego medalu.

Cieszę się ogromnie i bardzo dziękuję, że po raz kolejny mam możliwość spotkania się z rodziną olimpijską. Zawsze jest to dla mnie bardzo wzruszający moment - spotkać się z ludźmi, dzięki którym ze łzami w oczach tyle razy słuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego - podkreślił prezydent.

Wyraził również nadzieję, że podtrzymywanie pamięci o początkach i sukcesach polskich olimpijczyków będzie zachętą dla kolejnych pokoleń do uprawiania sportu i zdobywania najwyższych laurów. Wskazał, że krakowska siedziba klubu stanie się miejscem, gdzie będzie można poczuć olimpijskiego ducha.

W uroczystości otwarcia Klubu wziął udział przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, który wręczył prezydentowi Dudzie Złoty Order Olimpijski.

Dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie. Idea Olimpijska jest bliska memu sercu. Czysty sport, gdzie wszystko zależy od człowieka i siły jego ducha to dziś kwintesencja sportu olimpijskiego na światowym poziomie - podsumował Duda.

Order Olimpijski to najwyższe odznaczenie przyznawane przez MKOl.