Przez całą niedzielę w Krakowie kursować będą zabytkowe tramwaje. Będzie je można zobaczyć na dwóch trasach. Ten skład wagonów miał kursować na Krakowskiej Linii Muzealnej już na początku lipca. Niestety z powodu awarii tramwaju SN2 nie było to możliwe.

Aby sympatyków historycznych wagonów nie pozbawić przyjemności przejazdu, MPK zdecydowało o wysłaniu tramwaju właśnie dziś.

Jak przekazał rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk, linia tramwajowa nr 0 będzie jeździć po swojej tradycyjnej trasie: pętla "Dajwór" - ul. Na Zjeździe, ul. Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Stradomska, ul. św. Gertrudy, ul. Dominikańska, ul. Franciszkańska, ul. Straszewskiego, ul. Piłsudskiego, al. 3 Maja - pętla "Cichy Kącik". Powrót: pętla "Cichy Kącik" - al. 3 Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Podwale, ul. Basztowa, ul. Westerplatte, ul. Starowiślna - pętla "Dajwór". Linia kursuje w godzinach 11:30-18:30 co 90 minut.

Uruchomiona zostanie również dodatkowa linia tramwajowa nr 15 na trasie: pętla "Pleszów" - ul. Igołomska, ul. Ujastek Mogilski, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, al. Pokoju, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz, ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Podwale, ul. Piłsudskiego, al. 3 Maja - pętla "Cichy Kącik". Ten tramwaj będzie kursować w między 11:00 i 17:00 co 60 minut.

Do obsługi linii nr 0 został wyznaczony skład historycznych wagonów SN2 i PN2. Wagony SN2 zostały wyprodukowane w Sanoku, a do Krakowa trafiły w 1939 roku. Składały się z jednego przedziału pasażerskiego, w którym były drewniane siedzenia. Z kolei wagony PN2 wprowadzono do ruchu w 1938 roku. Najczęściej eksploatowane były jako wagon doczepny właśnie do tramwaju SN2.

Linię nr 15 łączącej Cichy Kącik z Pleszowem obsługiwać będą z kolei wagony T4 i B4 z Norymbergi, które są w kolekcji MPK oraz wagon 102N, produkowany przez chorzowski Konstal na przełomie lat 60 i 70. Wagony T4 i B4 zostały zakupione przez krakowskiego przewoźnika od Norymbergi jako używane pod koniec lat 80. Eksploatację wagonów T4 zakończono w 2002 roku, a B4 w 2008 roku.



Opłata za przejazd Krakowską Linią Muzealną jest zgodna z obowiązującą taryfą biletową w I strefie. Na linii 0 zachowują ważność bilety okresowe wykupione na wszystkie linie. Obsługę konduktorską w pojazdach zabytkowych zapewnia Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych. Będą oni wręczać pasażerom specjalne pamiątkowe bilety.