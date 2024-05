Choć Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy, to zostawiając samochód w strefie płatnego parkowania w Krakowie trzeba zapłacić - przypominają urzędnicy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe zasady w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie obowiązują od maja zeszłego roku. Strefa Płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do soboty w g. 10.00-20.00.

Opłaty nie są pobierane w niedzielę, bo jak argumentowali radni mieszkańcy i turyści przyjeżdżają do centrum do restauracji czy teatru i brak opłat w niedzielę to wyraz gościnności i otwartości Krakowa.

W uchwale ograniczono natomiast liczbę dni świątecznych, w których nie ma opłat. Choć 6 stycznia, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 11 listopada są ustawowo wolne od pracy, to jednak za parkowanie w krakowskiej strefie trzeba płacić. Opłata w podstrefie A za godzinę postoju wynosi 6 zł, w podstrefie B - 5 zł, a w podstrefie C - 4 zł.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta, opłaty nie są pobierane w niedziele oraz tylko w wybrane dni świąteczne: w Nowy Rok, Wigilię i Boże Narodzenie.