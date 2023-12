Na autostradowej obwodnicy Krakowa dziś po południu drogowcy będą prowadzić awaryjną naprawę nawierzchni. To oznacza utrudnienia dla kierowców na odcinku od węzła Kraków-Południe do węzła Łagiewniki, na jezdni w kierunku Katowic.

Autostradowa obwodnica Krakowa / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Prace potrwają dwie godziny, od g. 15 do 17 - poinformowała GDDKiA.

Jezdnia zostanie zwężona z 3 do 2 pasów ruchu na odcinku ok. 500 m , ok. 1,5 km przed węzłem Kraków Południe). Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.