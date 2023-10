Finałem 15. edycji krakowskiego Festiwalu Conrada była gala wręczenia nagrody za najlepszy debiut prozatorski. Statuetka trafiła do Urszuli Honek, autorki zbioru opowiadań "Białe noce".

Urszula Honek z Nagrodą Conrada / fot. Adrian Pallasch / Materiały prasowe

W tym roku nominacje do Nagrody Conrada otrzymali: Mateusz Górniak za książkę "Trash Story" (Wydawnictwo Ha!art), Paweł Kozioł, twórca powieści "Wariant La Plata" (KIT Stowarzyszenie Żywych Poetów), Krzysztof Umiński za "Trzy tłumaczki" (Wydawnictwo Marginesy), Małgorzata Żarów, autorka "Zaklinania węży w gorące wieczory" (Wydawnictwo Czarne) oraz Urszula Honek za zbiór opowiadań "Białe noce" (Wydawnictwo Czarne). To do tej ostatniej, za sprawą głosów kapituły i publiczności, powędrowała nagroda.

Urszula Honek oprócz statuetki otrzymała kwotę 30 tysięcy złotych. Częścią nagrody jest też miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie oraz kampania promocyjna wyróżnionej książki na łamach "Tygodnika Powszechnego".

Nagroda Conrada to już drugie wyróżnienie dla "Białych nocy" - książka otrzymała też Nagrodę im. Kościelskich. Wcześniej Urszula Honek zyskała uznanie jako poetka. Jej teksty ukazywały się między innymi w "Dwutygodniku", "Piśmie", "Tygodniku Powszechnym" i "Znaku".

Opowiadania ze zbioru "Białe noce" przedstawiają świat z perspektywy mieszkańców małej beskidzkiej miejscowości, żyjących w bliskim otoczeniu przyrody. Perspektywy czasowe mieszają się tam ze sobą, a z trudnych do uchwycenia powodów codzienność staje się niepokojąca i mroczna.