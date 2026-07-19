Ugodził nożem radnego podczas Łemkowskiej Watry. Usłyszał zarzuty

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46-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała po tym, jak podczas awantury przed rozpoczęciem 44. Łemkowskiej Watry w Zdyni kilkakrotnie ugodził nożem 37-letniego radnego powiatu gorlickiego i członka zarządu Zjednoczenia Łemków. Dzisiaj mężczyzna będzie przesłuchiwany w prokuraturze.

46-letni Ukrainiec usłyszał zarzuty po tym, jak 16 lipca w późnych godzinach wieczornych, tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej - Łemkowskiej Watry w Zdyni - w gminie Uście Gorlickie w Małopolsce ugodził nożem mężczyznę. Poszkodowany, radny powiatu gorlickiego, członek zarządu Zjednoczenia Łemków, został ranny m.in. w udo, rękę i plecy. Trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażały jego życiu.

46-letni Ukrainiec przyjechał specjalnie na to wydarzenie. Był pod wpływem alkoholu i zaczął się awanturować z uczestnikami imprezy. W pewnym momencie uczestnicy wydarzenia zauważyli, że ma nóż, dlatego zareagowała ochrona.

Zaatakowany 37-latek otrzymał kilka ciosów nożem. Na szczęście obrażenia okazały się powierzchowne, jednak został przewieziony do szpitala – powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Jak dodała, po przybyciu na miejsce policjantów, agresor nie wykonywał ich poleceń i stawiał opór.

Wobec mężczyzny został użyty paralizator. Po obezwładnieniu, zgodnie z procedurami, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nie było potrzeby jego hospitalizacji. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu – przekazała rzeczniczka.

Po wytrzeźwieniu 46-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Dzisiaj zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Policja będzie wnioskować o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Łemkowska Watra odbywa się w Zdyni od 17 do 19 lipca. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce, organizowane przez Zjednoczenie Łemków. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Nie ma jak w domu”. Organizatorzy podkreślają także ideę „NO HEJT”, akcentując, że wydarzenie ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów.