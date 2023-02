3 lata pozbawienia wolności grożą mężczyźnie, który w środę w Krakowie zaatakował ratowników medycznych. Przyjechali, by udzielić mu pomocy. Mężczyzna był pijany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM do zdarzenia doszło przy ul. Lipskiej na krakowskim Płaszowie. Ratownicy medyczni zostali wezwani na pomoc mężczyźnie. Gdy opatrywali go w karetce, ten zaczął być agresywny, po czym zaatakował ratowników - kopał ich, uderzał pięściami i rozpalił gaz pieprzowy.

Zostaliśmy zaatakowani przez pacjenta gazem pieprzowym, dostałem w twarz od niego, potem zostałem kopnięty, rozwalił mi nos. Wylądowałem na oddziale ratunkowym. Jestem aktualnie na zwolnieniu lekarskim (...) Teraz już na oczy widzę, ale to był dramat. To, co się działo, powinno ujrzeć światło dzienne - tak dla RMF FM mówił o tym, co się stało jeden z zaatakowanych ratowników.

Wiadomo, że mężczyzna był nietrzeźwy. Ratownikom udało się go obezwładnić, został przekazany wezwanemu na miejsce patrolowi policji.

Jeden z ratowników z obrażeniami trafił do szpitala. Agresywny mężczyzna został przewieziony do izby wytrzeźwień. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.