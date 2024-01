Drogowcy skończyli przekop tunelu na budowanej północnej obwodnicy Krakowa S52 w pobliżu Zielonek. Ma on 653 m długości i trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Tunel na Północnej Obwodnicy Krakowa został przekopany / GDDKiA /

Budowa tunelu rozpoczęła się latem 2021 roku.

Co miesiąc obiekt wydłużał się średnio o ok. 25 m. Stopniowo wybieraliśmy ziemię spod kolejnych segmentów stropu i betonowaliśmy etapami dno tunelu. Dziś "przebiliśmy" tunel na wylot - usuwając ziemię spod ostatniego segmentu stropu połączyliśmy wykopy prowadzone od wschodniej i zachodniej strony. To pozwoli skończyć betonowanie dna tunelu - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Podczas prac wywieziono 200 tys. m3 ziemi. Kolejne etapy prac to budowa jezdni, montaż instalacji i wyposażenia oraz prace wykończeniowe.

Tunel pod Zielonkami to konstrukcja specyficzna. Ze względu na ukształtowanie terenu droga dość szybko opada i równie szybko się wznosi. Spadek ma nawet 4,6 proc. Jadąc od strony Węgrzc kierowcy będą w tunelu jechać łukiem w prawo, dlatego w tunelu wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Po ukończeniu tunelu będzie pięć przejść ewakuacyjnych, rozmieszczonych co ok. 110 m. Bezpieczeństwo kierowców monitorować będą 64 kamery, a dzięki 32 głośnikom obsługa będzie mogła przekazywać komunikaty w razie wypadku lub awarii. Wewnątrz zamontowany zostanie system automatycznego gaszenia pożaru.

Budowany odcinek Północnej Obwodnicy Krakowa ma mieć 12,3 km, a zaawansowanie prac osiągnęło 87 proc. Powstają na nim trzy węzły - Zielonki, Węgrzce i Batowice. Konstrukcje 25 z 27 mostów, wiaduktów i estakad na trasie są już gotowe. Obwodnica będzie też miała dwa tunele: właśnie przebity w Zielonkach (653 m długości) i Dziekanowicach (496 m), który jest niemal gotowy.

Prac budowlane maja kosztować prawie 1,9 mld zł, a budowa obwodnicy otrzymała prawie 680 milionów zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.