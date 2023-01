Władze Krakowa podpisały umowę ws. budowy nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. To największa inwestycja w Polsce realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym i jednocześnie jedna z największych tego typu inwestycji w Europie.

Wizualizacja nowej linii tramwajowej / Materiały prasowe

Nowa linia tramwajowa budowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) ma kosztować 1,92 mld złotych. Na wykonawcę i operatora linii władze Krakowa wybrały konsorcjum firm PPP Solutions Polska (lider), Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner).

Kraków na początku nie zapłaci za tę inwestycję ani złotówki. Sfinansuje ją przy wsparciu europejskich banków i Polskiego Funduszu Rozwoju wykonawca. Po uruchomieniu linii firma Gulermak przez 20 lat będzie otrzymywać od miasta tzw. opłatę za dostępność.

Najprościej można to porównać do abonamentu od miasta Krakowa - wyjaśnia Bartosz Sawicki z Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu. Ta umowa stanowi 20 proc. wartości wszystkich umów publiczno-prywatnych w Polsce. Jest pilotażowym projektem - dodał.

Gulermak to jedna z firm, która liczy się w Europie i gwarantuje rzetelność wykonania - mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W tym miesiącu Europejski Bank Inwestycyjny podpisał z wykonawcą umowę dotyczącą finansowania zadania w kwocie 180 mln zł. Pozostali współfinansujący to Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Pekao SA i Polski Fundusz Rozwoju.

Na początku stycznia ub.r. wykonawca złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla tego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu tej decyzji ruszą zasadnicze prace związane z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Obecnie czekamy już tylko na ZRID i w drugim kwartale tego roku rozpoczną się prace w terenie - zapowiedział Majchrowski.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowym 4,5-kilometrowym odcinkiem torowiska łączącym pętlę w Mistrzejowicach ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema tramwaje pojadą pod koniec 2025 r.

Bülent Özdemir, dyrektor Gülermak na Polskę poinformował, że wykonawca ostatnie miesiące poświęcił na kompletowanie dokumentów, prowadzenie negocjacji i przygotowania do spełnienia wyśrubowanych wymogów instytucji finansujących. Już dziś możemy powiedzieć, że ten wyjątkowy projekt stworzy nowe standardy i wzorce nie tylko w Polsce, ale również na skalę europejską. Ciężką pracą dopasowaliśmy projekt do kolejnych wymagań, jakie stawiało przed nami miasto Kraków - dostosowaliśmy infrastrukturę do obsługi przyszłego premetra oraz zredukowaliśmy wpływ inwestycji na otoczenie - przypomniał.

4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej będzie przebiegał od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Kazimierza Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu. W ramach inwestycji powstaną elementy infrastruktury umożliwiające w przyszłości budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Lema.

Tramwaje będą mogły odjeżdżać nawet co 1,5 minuty. Dzięki tej linii czas dojazdu do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut.

Zgodnie z umową podpisaną między miastem Kraków (podmiot publiczny) a konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner prywatny), druga ze stron ma zabezpieczyć finansowanie, zaprojektować, uzyskać niezbędne zgody na budowę i zrealizować linię tramwajową do Mistrzejowic, a potem przez 20 lat dbać o jej infrastrukturę. Po tym okresie przejmie ją miasto.