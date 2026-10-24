Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje 60-letnia kobieta

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Tragiczny wypadek w powiecie olkuskim (woj. małopolskie). Na drodze wojewódzkiej numer 791 zderzyły się bus osobowy oraz samochód dostawczy. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilka kolejnych zostało rannych.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godziny 12:40 w miejscowości Żurada w powiecie olkuskim (woj. małopolskie).

Na drodze wojewódzkiej numer 791 zderzyły się bus osobowy oraz samochód dostawczy.

Jak przekazał rzecznik małopolskiego komendanta straży pożarnej, kapitan Hubert Ciepły, w busie podróżowały cztery osoby, natomiast samochodem dostawczym kierowała 60-letnia kobieta.

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie udało się uratować jej życia.

Pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej niestety jej życia nie udało się uratować. Pozostałe osoby poszkodowane zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego – poinformował kapitan Ciepły.

Na miejscu wypadku pracuje ponad dwudziestu strażaków. Droga wojewódzka numer 791 jest zablokowana. Służby apelują o omijanie tego odcinka i korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.