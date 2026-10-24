Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje 60-letnia kobieta

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godziny 12:40 w miejscowości Żurada w powiecie olkuskim (woj. małopolskie).
Na drodze wojewódzkiej numer 791 zderzyły się bus osobowy oraz samochód dostawczy.
Jak przekazał rzecznik małopolskiego komendanta straży pożarnej, kapitan Hubert Ciepły, w busie podróżowały cztery osoby, natomiast samochodem dostawczym kierowała 60-letnia kobieta.
Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie udało się uratować jej życia.
Pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej niestety jej życia nie udało się uratować. Pozostałe osoby poszkodowane zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego – poinformował kapitan Ciepły.
Na miejscu wypadku pracuje ponad dwudziestu strażaków. Droga wojewódzka numer 791 jest zablokowana. Służby apelują o omijanie tego odcinka i korzystanie z wyznaczonych objazdów.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.