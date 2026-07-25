Ten zamek przejdzie duże zmiany. Turyści wrócą dopiero w przyszłym roku

RMF24

Zamek w Czchowie w woj. małopolskim przejdzie duże zmiany. Po weekendzie zostanie on zamknięty w związku z remontem baszty zamkowej oraz jej nadbudową o 6 metrów. Turyści do zamku będą mogli wrócić dopiero w przyszłym roku.

Remont zamku w Czchowie. Ostatnia szansa na zwiedzanie

Do końca tygodnia jest ostatnia szansa na odwiedzenie zamku w małopolskim Czchowie i wejście na jego wieżę. Po weekendzie zamek zostanie przekazany wykonawcy robót, który rozpocznie tam remont.

Najważniejszym etapem renowacji będzie nadbudowa murów baszty o 6 metrów i zwieńczenie jej tarasem widokowym – przekazał burmistrz Czchowa Krzysztof Szot.

Inwestycja obejmuje również remont drogi prowadzącej od Skweru Katyńskiego do baszty; oświetlenie wnętrza, tarasu i wnęk; remont konserwatorski wieży (elewacji i murów wewnętrznych) oraz zbudowanie nowych schodów wewnętrznych.



To kolejny etap przywracania świetności warowni ulokowanej na wzgórzu Baszta, której pierwotnym zadaniem była kontrola szlaku handlowego prowadzącego wzdłuż Dunajca na Węgry – mówił burmistrz.

Według niego budżet przedsięwzięcia to 2,7 mln zł, z czego blisko 994 tys. zł pochodzi z funduszy europejskich. W myśl umowy wszystkie prace powinny być przeprowadzone do końca 2027 roku. Samorząd liczy jednak, że zamek będzie gotowy już na przyszłoroczny sezon turystyczny.

Zamek w Czchowie – wyjątkowe miejsce na mapie Małopolski

Historia zamku w Czchowie sięga XIII wieku. Pełnił on ważne role społeczne i handlowe, m.in. komory celnej czy więzienia, był też siedzibą starostwa. Zamek należał do całego systemu fortyfikacji Doliny Dunajca, strzegących traktu handlowego prowadzącego na Węgry.

Najbardziej charakterystycznym elementem zamku jest okrągła wieża – popularnie zwana czchowską basztą – która stała się symbolem miasta. Udostępniono ją do zwiedzania w 2000 roku. Dziś mieści się tam punkt widokowy i wystawa archeologiczna.

Zamek został częściowo odbudowany w 2018 roku. Odtworzono pomost drewniany, wieżę bramną, dziedziniec oraz zachowaną część domu gotyckiego.