Policja reaguje na tragedię w Andrychowie, gdzie w listopadzie ubiegłego roku zmarła z wyziębienia 14-letnia dziewczynka - poszukiwania trwały zbyt długo i pomimo zgłoszenia zaginięcia przez rodzica, akcja zakończyła się tragedią. Pilotażowy program umożliwia zgłaszającym zaginięcie opiekunom bezpośrednie połączenie się telefoniczne na specjalnej linii z dyżurnym komendy wojewódzkiej Policji. Program na razie realizowany jest w województwach małopolskim i opolskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o sytuacje, gdy trzeba zapewnić szybkość i efektywność obiegu informacji. Uruchomiono specjalny telefon, który pełni funkcję pomocniczą w podejmowaniu niezwłocznych działań przez Policję. Połączyć się będzie można także z dyżurnym danej komendy wojewódzkiej Policji. Odbędzie się to przy pomocy specjalnego telefonu (tzw. sztywne łącze), który będzie dostępny we wszystkich jednostkach policyjnych działających całodobowo. Z oznaczonego aparatu telefonicznego będzie można skorzystać w poczekalniach. Pilotaż obejmie łącznie 79 jednostek organizacyjnych Policji z całodobową służbą dyżurną (59 jednostek w województwie małopolskim i 20 w województwie opolskim).

Pod specjalny numer będzie można zadzwonić w kilku szczególnych przypadkach:

odmowy przyjęcia lub opieszałości w przyjęciu przez Policję zawiadomienia o zdarzeniu mogącym powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci (także w przemocy domowej);

próby odesłania zawiadamiającego o zaginięciu dziecka do innej jednostki Policji;

zwłoki w podejmowaniu przez Policję czynności poszukiwawczych po przyjęciu zawiadomieniu o zaginięciu;

braku kontaktu z prowadzącym sprawę, a jednocześnie braku wiedzy na temat przebiegu prowadzonych czynności.

Komenda Główna Policji powołała specjalny zespół, który ma opracować i wdrożyć strategię obsługi zdarzeń mogących potencjalnie stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci. Projekt pilotażowy rozpoczęto 9 lutego. W ciągu trzech miesięcy nastąpi ocena, jak sprawdza się nowy system. Wówczas zostaną wprowadzone konieczne modyfikacje i zostanie podjęta decyzja, czy będzie kontynuowany.

28 listopada ubiegłego roku do do szpitala dziecięcego trafiła 14-letnia dziewczynka w stanie głębokiej hipotermii. Wcześniej, tego dnia, dziewczynka zadzwoniła do ojca, że źle się czuje i nie wie gdzie jest. Rodzic zgłosił sprawę Policji, która opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Rodzina szukała Natalii też na własną rękę. Niedługo potem nieprzytomną dziewczynkę odnalazł przyjaciel rodziny. Wezwano karetkę, ale mimo wysiłków lekarzy, życia dziewczynki nie udało się uratować.