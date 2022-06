Zardzewiały pocisk przeciwlotniczy przyniósł do domu 9-latek. Jak informuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nie było konieczności ewakuacji, a niebezpieczny przedmiot został zabezpieczony przez policjantów i przekazany saperom.

Znaleziony przez 9-latka niewybuch / foto. Policja Kraków / Materiały prasowe

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w tarnowskich Mościcach. Do dyżurnego policjanta zadzwonił mężczyzna i poinformował, że jego 9-letni syn odnalazł w trawie, a następnie przyniósł do domu przedmiot przypominający pocisk.

Znaleziony przez 9-latka niewybuch z II wojny światowej / foto. Policja Kraków / Materiały prasowe

Do mieszkania przyjechali funkcjonariusze z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zidentyfikowali zardzewiały przedmiot, jako 30 mm pocisk przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej. Po konsultacjach z saperami Wojska Polskiego z Rzeszowa pocisk został zabezpieczony zgodnie ich wytycznymi i nie podejmowano ewakuacji mieszkańców - przekazał Sebastian Gleń.

Znaleziony przez 9-latka niewybuch z II wojny światowej /foto. Policja Kraków /Materiały prasowe

Zdeponowany w jednostce policji niewybuch został odebrany w dniu następnym przez patrol minerski 21 Batalionu Dowodzenia z Rzeszowa i wywieziony w celu neutralizacji.

Jak zachować się, kiedy znajdziemy niewybuch?

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło sporo czasu, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

W razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy:

Nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić przedmiotu wybuchowego

Niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia

Natychmiast powiadomić policję

KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.