118 wystawców, 1000 tytułów do wypróbowania i 3 dni dobrej zabawy - tak zapowiada się Festiwal i Targi Gier Planszowych BookGame. To największa w Polsce impreza dla pasjonatów planszówek, a początek już dzisiaj.

Festiwal i Targi Gier Planszowych BookGame / Targi w Krakowie / Materiały prasowe

Swoje propozycje przedstawią zarówno producenci gier planszowych, jak i twórcy kreatywnych zabawek edukacyjnych.

Cztery tysiące metrów dla graczy

Gry planszowe przyciągają, ponieważ łączą ludzi i łączą pokolenia - podkreśla Wiktoria Penszkal, koordynatorka programu Festiwalu i Targów Gier Planszowych BookGame. Świat gier planszowych jest dla wszystkich. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc fajnie, żebyśmy byli jedną społecznością, którą łączy pasja do gier.

Jak zapowiada atrakcją festiwalu będzie największa w Polsce strefa gier Games Room o powierzchni 4000 m kw. z wypożyczalnią planszówek.

Wiktoria Penkszal o atrakcjach targów Józef Polewka / RMF24

Kreatywność i współpraca tego uczą gry

Jakub Róg ze Stowarzyszenie Gralicja sam ma ponad 750 gier. Jak mówi planszówki sprawiają, że możemy pobyć ze sobą razem i dobrze spędzić czas. Właściwie to, że jeszcze niedawno mieliśmy lock down i nie mogliśmy wychodzić na zewnątrz powodowało, że ludzie szukali sposobu, by być ze sobą razem. Planszówki dają szansę, żeby być bliżej i znaleźć cel w tym czasie, który mamy spędzić razem - podkreśla Jakub Róg.

Jakie umiejętności rozwijają gry? Krytyczne myślenie i kreatywność - wymienia bez wahania Jakub Róg. I dodaje, że są gry, w których jedna partia trwa zaledwie kilka minut i takie, których rozegranie zajmie ponad 6 godzin albo nawet trzy tygodnie. Bardzo popularny jest obecnie tryb legacy, w którym gra wciąż się zmienia, są nowe zasady przez co co chwilę gramy w nową grę - wyjaśnia Róg.

Jakub Róg o zaletach planszówek Józef Polewka / RMF24

Wiele gier będziecie mogli wypróbować podczas krakowskich targów. W strefie zabaw dla najmłodszych będą animatorzy, nieco starsi będą mogli wziąć udział w ponad 30 turniejach z atrakcyjnymi nagrodami, w sesjach RPG i dodatkowo w sobotnim "nocnym graniu", pozwalające na całodniową zabawę aż do 22:00.

Dla wielbicieli cosplaya zaplanowano m.in. warsztaty tworzenia korony króla Nazguli z Władcy Pierścienia, na fanów gier bitewnych czekają warsztaty malowania figurek do gier, a na miłośników szachów nauka gry od podstaw i turnieje z mistrzami. BookGame będzie również okazją do wzięcia udziału w zawodach w układaniu 500 i 1000 puzzli na czas.

Plebiscyt na najlepszą grę

W ramach wydarzenia organizowany jest również plebiscyt BookGame Award 2024 na najlepszą grę planszową Festiwalu i Targów. Nagrodzone zostaną najciekawsze gry planszowe wydane po polsku, które ukazały się w ubiegłym roku. w 5 kategoriach: gra dla dzieci do 6 roku życia, gra rodzinna, gra imprezowa, gra zaawansowana, gra logiczna.

Na Targi możecie pójść:

1.03.2024 (piątek) w g. 10:00-16:00

2.03.2024 (sobota) w g. 10:00-19:00; Games Room w godz. 10:00-22:00

3.03.2024 (niedziela) w g. 10:00-17:00





Targi Gier Planszowych odbywają się w hali EXPO Kraków, przy ul. Galicyjskiej i potrwają do niedzieli. Ich organizatorem są Targi w Krakowie, a partnerem strategicznym Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Gralicja.