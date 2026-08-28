Szokujące znalezisko podczas prac w Małopolsce. Kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich z czasów wojny

RMF24

Podczas budowy chodnika w małopolskim Libiążu operator koparki natrafił na kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich, które - jak się okazało - pochodzą najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, a niebezpieczne znalezisko zostało zabrane przez wojskowych saperów.

Niewybuchy pod chodnikiem

Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas prac ziemnych prowadzonych na terenie Libiąża w województwie małopolskim. Operator koparki niespodziewanie natrafił na przedmioty przypominające pociski artyleryjskie.

Jak się później okazało, w ziemi znajdowało się kilkadziesiąt niebezpiecznych niewybuchów, które najprawdopodobniej pamiętają czasy II wojny światowej.

Szybka reakcja służb

O znalezisku natychmiast zostały powiadomione odpowiednie służby. Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren. Z uwagi na miejsce ich odnalezienia nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji - poinformowała policja.

Do Libiąża wezwano wojskowy patrol saperski. Specjaliści od niewybuchów bezpiecznie zabrali pociski, które następnie zostały przewiezione w celu neutralizacji.

Akcja saperów/Fot. Małopolska policja

Policja apeluje o ostrożność

Policja przypomina, że „niewybuchy i niewypały, pomimo upływu wielu lat, nadal mogą stanowić śmiertelne zagrożenie”.

W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie wolno go dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Najważniejsze to oddalić się na bezpieczną odległość, nie dopuszczać innych osób i natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.