Szokujące znalezisko podczas prac w Małopolsce. Kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich z czasów wojny

Niewybuchy pod chodnikiem
Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas prac ziemnych prowadzonych na terenie Libiąża w województwie małopolskim. Operator koparki niespodziewanie natrafił na przedmioty przypominające pociski artyleryjskie.
Jak się później okazało, w ziemi znajdowało się kilkadziesiąt niebezpiecznych niewybuchów, które najprawdopodobniej pamiętają czasy II wojny światowej.
Szybka reakcja służb
O znalezisku natychmiast zostały powiadomione odpowiednie służby. Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren. Z uwagi na miejsce ich odnalezienia nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji - poinformowała policja.
Do Libiąża wezwano wojskowy patrol saperski. Specjaliści od niewybuchów bezpiecznie zabrali pociski, które następnie zostały przewiezione w celu neutralizacji.
Policja apeluje o ostrożność
Policja przypomina, że „niewybuchy i niewypały, pomimo upływu wielu lat, nadal mogą stanowić śmiertelne zagrożenie”.
W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie wolno go dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Najważniejsze to oddalić się na bezpieczną odległość, nie dopuszczać innych osób i natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.