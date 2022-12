"Wesołych Świąt Bożego Narodzenia" - taki napis można zobaczyć na specjalnych świątecznych tramwajach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Jeden z tramwajów kursuje na trasie linii numer 1 lub 8, drugi to lokomotywa tramwajowa z lat dwudziestych ubiegłego wieku wraz z doczepionym wagonem technicznym. Oba pojazdy można zobaczyć na ulicach Krakowa.

Świąteczny tramwaj MPK Kraków / Józef Polewka / RMF FM

Świąteczny tramwaj kursujący na liniach nr 1 i 8 został uruchomiony przez MPK Kraków 6 grudnia.

Rzecznik MPK w Krakowie Marek Gancarczyk Józef Polewka / RMF FM

Mamy nadzieję, że specjalnie udekorowany świąteczny tramwaj MPK SA w Krakowie, który będzie kursował ulicami miasta, sprawi wszystkim mieszkańcom Krakowa radość i wywoła uśmiech - informuje MPK.

Edyta Gajewska - Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie Józef Polewka / RMF FM

Z kolei w miniony czwartek krakowskie MPK zainaugurowało kursowanie po mieście specjalnej, zabytkowej lokomotywy tramwajowej wraz z wagonem technicznym.

Na ulicach Krakowa w wybrane dni będzie się pojawiał specjalny, historyczny, skład wagonów. To są wagony absolutnie nietypowe - w nietypowym kolorze, jak na Kraków, bo w kolorze zielonym, a także nietypowe, bo nie służą do przewozu pasażerów, są to wagony techniczne - mówi rzecznik MPK Kraków Marek Gancarczyk.

Jak dodaje, "wykorzystujemy te wagony każdego roku, żeby składać życzenia mieszkańcom i turystom".