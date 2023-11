Na 11 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyznaczył termin rozprawy, na której rozpatrzy skargę wojewody małopolskiego na uchwałę radnych miasta o strefie czystego transportu (SCT). Prawdopodobnie tego samego dnia sąd zajmie się także skargami mieszkańców w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rozprawa - jak poinformowało we wtorek PAP biuro WSA - ma być jawna.

Radni Krakowa w listopadzie ubiegłego roku przyjęli uchwałę o SCT, przeciwko głosowało PiS. Zgodnie z dokumentem, strefa czystego transportu będzie obowiązywała na terenie całego miasta i będzie to pierwsza taka strefa w Polsce.

Według prawników wojewody zapisy uchwały stanowią zbyt daleko idącą ingerencję w sferę konstytucyjnych praw i wolności, takich jak wolność człowieka, wolność poruszania się, równość wobec prawa czy własność.

Pod obywatelskim projektem uchwały ws. likwidacji Strefy Czystego Transportu w Krakowie podpisało się ponad 7 tys. osób. Przeciwnicy strefy na środę zapowiedzieli protest. Jak argumentują nie każdego stać na wymianę auta.

Strefa Czystego Transportu ma obowiązywać w Krakowie od 1 lipca 2024 roku.

Pierwszy wchodzenia w życie przepisów o SCT będzie łagodniejszy. Od lipca do miasta nie wjadą auta osobowe około 30-letnie (roczniki: 1992 benzyna i 1996 diesel). Wyjątkiem są samochody osobowe kupowane teraz (w kraju i za granicą), czyli po 1 marca 2023, oraz otrzymane teraz w spadku lub jako darowizna - one muszą spełniać wyższe wymogi, tj. muszą to być auta co najmniej z rocznika 2000 lub mające normę Euro 3 - w przypadku benzyny, a w przypadku diesli przynajmniej rocznik 2010 lub z normą Euro 5.

W drugim etapie wchodzenia w życie SCT, czyli od 1 lipca 2026 r., ograniczenie będzie obowiązywało wszystkie pojazdy. Do SCT nie wjadą samochody benzynowe niespełniające wymogów emisyjnych Euro 3, auta wyprodukowane przed 2000 r. oraz samochody z silnikiem diesla niespełniające wymogów emisyjnych Euro 5, wyprodukowane przed 2010 r.

SCT nie będzie dotyczyć motocykli, pojazdów historycznych, kierowców powyżej 70. roku życia, jeżeli sami prowadzą swój samochód, pojazdów dla osób z niepełnosprawnościami oraz samochodów służb mundurowych i ratowniczych, a także pojazdów prywatnych wiozących osobę w stanie zagrożenia zdrowia do placówki medycznej.