Po publikacjach w mediach, krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który 30 października na przystanku tramwajowym na ul. Dietla zaatakował i zranił ostrym narzędziem przypadkowego przechodnia. To 31-letni Włoch.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W zeszłym tygodniu policjanci opublikowali wizerunek napastnika, zarejestrowany przez kamery monitoringu. Jeszcze tego samego dnia otrzymali informacje, które pozwoliły na zatrzymanie podejrzanego.

Poszukiwany przez nas to 31-letni Włoch. Mężczyźnie przedstawiono zarzut naruszenia czynności ciała, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podkom. Piotr Szpiech.

Najbliższe trzy miesiące podejrzany spędzi w areszcie.

30 października po g. 18.00 na przystanku tramwajowym u zbiegu ul. Dietla i Starowiślnej mężczyzna zaatakował i zranił 24-latka, a potem uciekł.