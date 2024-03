Badania wzroku, piersi, poziomu cukru we krwi, echo serca, EKG czy USG – to tylko niektóre z darmowych badań jakie będzie można wykonać w wojewódzkich podmiotach leczniczych w niemal wszystkie soboty marca. Na Małopolan będą czekać także lekarze specjaliści i fizjoterapeuci. Co istotne, z ich porad będzie można skorzystać całkowicie bezpłatnie i bez skierowania. Zakres usług dostępnych dla pacjentów jest wyjątkowo szeroki.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock Już w najbliższą sobotę (2 marca) rusza akcja "Białe soboty w wojewódzkich podmiotach leczniczych" realizowana przez samorząd województwa małopolskiego. W jej ramach mieszkańcy Małopolski w 2, 9, 16 i 23 marca w godzinach od 9:00 do 13:00 będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad, badań i konsultacji lekarskich realizowanych w 18 małopolskich szpitalach i placówkach medycznych. Zobacz również: Okulary VR i laboratorium ruchu. Nowy ośrodek rehabilitacji w Radziszowie [FILM] Nieustanny pośpiech jest chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Niestety w natłoku spraw do załatwienia często zapominamy o tym co najważniejsze - naszym zdrowiu. Wielu problemom zdrowotnym można zapobiec dzięki profilaktyce. Już podstawowe badania dają szanse na wykrycie groźnych chorób. Właśnie dlatego w Małopolsce zainicjowaliśmy akcję białych sobót, w której udział biorą podmioty medyczne województwa małopolskiego, oferując bezpłatne badania i konsultacje medyczne. Gorąco zachęcam wszystkich Małopolan, by wzięli w niej udział - podkreśla Łukasz Smółka wicemarszałek województwa małopolskiego. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka W ramach białej soboty mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z: konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych - realizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie

zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy - realizowanych w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym

zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia - realizowanych przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Dodatkowo mieszkańcy będę mieli okazje poddać się m.in. badaniom: cukru we krwi, ciśnienia, wzorku, piersi, echo serca, USG, EKG i stomatologicznym. TUTAJ SPRAWDZISZ OFERTĘ BIAŁYCH SOBÓT W PODMIOTACH LECZNICZYCH W MAŁOPOLSCE Szczegółowe informacje dotyczące "Białej soboty" w województwie małopolskim znajdują się na stronach internetowych podmiotów leczniczych biorących udział, który lista dostępna jest TUTAJ