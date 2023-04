Z Lednicy Górnej koło Wieliczki w Małopolsce wywodzi się wielkanocny, ludowy zwyczaj związany z grasującą Siudą Babą. Współcześnie to mężczyzna przebrany za kobietę usmarowany sadzą.

Siuda Baba, to mężczyzna przebrany za kobietę, który jest usmarowany sadzą. Wraz z grupą krakowiaków oraz cyganem, przemierzają wieś od domu do domu i składają mieszkańcom świąteczne życzenia.

Zwyczaj sięga korzeniami czasów pogańskich i jest związany obrzędem przeganiania zimy i z kapłanką, która pilnowała świętego ognia. Tylko raz w roku mogła poszukać swojej zastępczyni.

Dzisiaj każdy, kto zostanie usmarowany będzie miał -według tradycji -szczęście przez cały rok.

Jeśli Siuda Baba zobaczy, że wysmarowana osoba zetrze sadzę, wysmaruje ją ponownie jeszcze bardziej. W Lednicy Górnej działa Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Lednica Górna „Ledniczanie”, które pomaga młodzieży w podtrzymywaniu tradycji.

Siuda Baba funkcjonuje jako symbol wsi, co znajduje odzwierciedlenie w lokalnych wyrobach rękodzielniczych.

To jest naprawdę super tradycja, my zawsze wpuszczamy krakowiaków i Siudą Babę, no trzeba tradycję kultywować, miejmy nadzieję, że to będzie kontynuowane (...) Tradycja jest taka co rok, bardzo fajny zwyczaj. Takie tradycje trzeba szanować i podtrzymywać - mówią reporterowi RMF FM mieszkańcy Lednicy Górnej.

