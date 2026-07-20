Sierpniowy paraliż Krakowa? Rusza remont wiaduktu na Al. 29 listopada

Remont wiaduktu – co się zmieni?
To może być trudny czas dla krakowskich kierowców. Od 10 do 28 sierpnia prowadzone będą prace związane z wymianą nawierzchni na wiadukcie w ciągu Al. 29 Listopada – pomiędzy Politechniką Krakowską a zjazdem w kierunku Cmentarza Rakowickiego – oraz na dojazdach.
W tym czasie kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.
Dodatkowe zamknięcia i utrudnienia
Szczególnie trudna sytuacja czeka kierowców od 10 do 15 sierpnia.
W tym okresie, podczas wyłączenia zewnętrznych pasów ruchu, zamknięta zostanie łącznica prowadząca z ul. Pawiej w kierunku Al. 29 Listopada. Może to oznaczać poważne utrudnienia dla osób podróżujących przez centrum miasta.
Apel do kierowców
Zarząd Dróg Miasta Krakowa apeluje do kierowców o stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
Warto pamiętać, że harmonogram prac może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
Wszystkie aktualne informacje można sprawdzać na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.