Sierpniowy paraliż Krakowa? Rusza remont wiaduktu na Al. 29 listopada

RMF24

W sierpniu kierowców w Krakowie czekają poważne utrudnienia. Rozpoczyna się remont wiaduktu łączącego Al. Juliusza Słowackiego z Al. 29 Listopada oraz dojazdów do niego. Prace potrwają od 10 do 28 sierpnia i wiążą się ze zwężeniem jezdni oraz czasowymi zmianami w organizacji ruchu.

Remont wiaduktu – co się zmieni?

To może być trudny czas dla krakowskich kierowców. Od 10 do 28 sierpnia prowadzone będą prace związane z wymianą nawierzchni na wiadukcie w ciągu Al. 29 Listopada – pomiędzy Politechniką Krakowską a zjazdem w kierunku Cmentarza Rakowickiego – oraz na dojazdach.

W tym czasie kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.

Dodatkowe zamknięcia i utrudnienia

Szczególnie trudna sytuacja czeka kierowców od 10 do 15 sierpnia.

W tym okresie, podczas wyłączenia zewnętrznych pasów ruchu, zamknięta zostanie łącznica prowadząca z ul. Pawiej w kierunku Al. 29 Listopada. Może to oznaczać poważne utrudnienia dla osób podróżujących przez centrum miasta.

Apel do kierowców

Zarząd Dróg Miasta Krakowa apeluje do kierowców o stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Warto pamiętać, że harmonogram prac może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Wszystkie aktualne informacje można sprawdzać na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

