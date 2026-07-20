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Sierpniowy paraliż Krakowa? Rusza remont wiaduktu na Al. 29 listopada

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (07:28)

W sierpniu kierowców w Krakowie czekają poważne utrudnienia. Rozpoczyna się remont wiaduktu łączącego Al. Juliusza Słowackiego z Al. 29 Listopada oraz dojazdów do niego. Prace potrwają od 10 do 28 sierpnia i wiążą się ze zwężeniem jezdni oraz czasowymi zmianami w organizacji ruchu.

Sierpniowy paraliż Krakowa? Rusza remont wiaduktu na Al. 29 listopada
fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa /materiały udostępnione
  • Od 10 do 28 sierpnia w Krakowie potrwa remont wiaduktu łączącego Al. Juliusza Słowackiego z Al. 29 Listopada.
  • W dniach 10-15 sierpnia zamknięta zostanie łącznica z ul. Pawiej w kierunku Al. 29 Listopada, co może powodować poważne utrudnienia w ruchu przez centrum miasta.
  • Zarząd Dróg Miasta Krakowa apeluje do kierowców o przestrzeganie tymczasowego oznakowania i informuje, że harmonogram prac może ulec zmianie.
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Remont wiaduktu – co się zmieni?

To może być trudny czas dla krakowskich kierowców. Od 10 do 28 sierpnia prowadzone będą prace związane z wymianą nawierzchni na wiadukcie w ciągu Al. 29 Listopada – pomiędzy Politechniką Krakowską a zjazdem w kierunku Cmentarza Rakowickiego – oraz na dojazdach. 

W tym czasie kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.

Dodatkowe zamknięcia i utrudnienia

Szczególnie trudna sytuacja czeka kierowców od 10 do 15 sierpnia

W tym okresie, podczas wyłączenia zewnętrznych pasów ruchu, zamknięta zostanie łącznica prowadząca z ul. Pawiej w kierunku Al. 29 Listopada. Może to oznaczać poważne utrudnienia dla osób podróżujących przez centrum miasta.

Apel do kierowców

Zarząd Dróg Miasta Krakowa apeluje do kierowców o stosowanie się do tymczasowego oznakowania. 

Warto pamiętać, że harmonogram prac może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. 

Wszystkie aktualne informacje można sprawdzać na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
 

Źródło: RMF24

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