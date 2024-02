83 trasy, w tym cztery nowe - do Dubrownika, Faro, Olbii i Triestu - będzie obsługiwać z Krakowa w nadchodzącym letnim rozkładzie linia Ryanair. Przewoźnik doda do swojej bazy na krakowskim lotnisku dwa samoloty, dzięki czemu stanie się ona największą bazą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dubrownik / Shutterstock

Przedstawicielka Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje bałtyckie Alicja Wójcik-Gołębiowska poinformowała podczas briefingu, że nadchodzący sezon letni będzie rekordowy dla przewoźnika w Krakowie. W ramach rozkładu na lato 2024 planuje on obsłużyć ponad 3,8 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 24 proc. w porównaniu z sezonem rok wcześniej.



Linia lotnicza będzie obsługiwać w tym czasie 83 trasy, w tym cztery nowe - do Dubrownika w Chorwacji, Faro w Portugalii oraz dwie do miast włoskich - Olbii na Sardynii i Triestu.

Przedstawicielka Ryanaia: Kraków naszą największą bazą w Europie Środkowo-Wschodniej

W zawiązku z tymi planami - zapowiedziała przedstawicielka Ryanaira - w bazie na lotnisku Kraków Airport zostaną umieszczone kolejne dwa samoloty Boeing B737, dzięki którym liczba znajdujących się tam maszyn wzrośnie do 11. Uczyni to Kraków naszą największą bazą nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej, większą nawet niż baza w Budapeszcie - zaznaczyła Wójcik-Gołębiowska.



Według niej zbazowanie w Krakowie kolejnych dwóch samolotów to inwestycja o wartości 200 mln dol., tworząca w regionie 30 nowych miejsc pracy dla pilotów, personelu pokładowego i inżynierów.



Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek przypomniał, że irlandzki przewoźnik jest największym partnerem biznesowym krakowskiego lotniska, z którym cały czas trwają prace nad powiększaniem i uatrakcyjnianiem siatki połączeń.

Jesteśmy właśnie w przeddzień 60. rocznicy powstania naszego lotniska, współpraca z Ryanair zapisała się już w historii portu - ocenił Włoszek.

Balice drugim lotniskiem w Polsce

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko osiągnęło rekordowy wynik, obsługując ponad 9,4 mln pasażerów, a w tym roku planuje przekroczyć poziom 10 mln osób.



W obecnym, zimowym rozkładzie lotów lotnisko ma 125 połączeń do 32 krajów, oferowanych przez 22 linie lotnicze.