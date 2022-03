22 marca w Krakowie, ruszył projekt edukacyjno-filmowy dla młodych ludzi: Akademia Klimatu. W sali kina Kijów odbyło się pierwsze z cyklu czterech spotkań w ramach akademii.

W Krakowie w kinie Kijów ruszyła Krakowska Akademia Klimatu / Józef Polewka / RMF FM

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Łączy wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmów ekologicznych.



Krakowska Akademia Klimatu to również dyskusje z twórcami filmów, ekspertami ONZ, przedstawicielami miasta Krakowa odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo młodzi ludzie, którzy biorą udział w projekcie, będą mieli okazję zobaczyć wystawę fotograficzną laureatów międzynarodowego konkursu Environmental Photographer of The Year w budynku kina Kijów.



Spotkania w ramach akademii odbędą się - oprócz 22 marca - także: 20 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca.



Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig o Akademii Klimatu Józef Polewka / RMF FM

Zajęcia w ramach Krakowskiej Akademii Klimatu odbywają się bezpłatnie.



Uczestników spotkań mogą zgłaszać nauczyciele, pracownicy szkół na stronie internetowej: greenfestival.pl/akademia lub bezpośrednio kontaktując się z koordynatorem projektu (e-mail: janmachejek@greenfestival.pl, tel.: 730 731 802)

Źródło: krakow.pl