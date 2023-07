W piątek rozpoczął się remont Mostu Dębnickiego w Krakowie. Samochody i piesi będą mogli poruszać się tylko jedną jego stroną w obu kierunkach. "Przepraszamy za utrudnienia. Ta inwestycja jest niezbędna" - mówi wiceprezydent Andrzej Kulig i apeluje, by jeśli to tylko możliwe, kierowcy wybierali inne przeprawy na drugi brzeg Wisły: most Zwierzyniecki lub most Grunwaldzki.

Most Dębnicki / Jacek Skóra / RMF24 Most Dębnicki jest newralgiczny dla ruchu w Krakowie, bo kumuluje ruch z Alei Trzech Wieszczów. W piątek o g. 6.00 zamknięta została jedna z jezdni na moście. Ruch samochodów będzie się odbywał tylko po jednym pasie w każdym kierunku na jezdni bliższej Wawelu, a to oznacza, że samochody z trzech pasów, w tym także autobusy, będą musiały zmieścić się na jednym. Przepraszam wszystkich mieszkańców za utrudnienia, które od 7 lipca rozpoczną się na moście. Staramy się ten remont przyśpieszyć, żeby trwa on niezbędne minimum. Mam jednak świadomość, że ograniczenie do jednego pasma ruchu będzie powodować utrudnienia i korki - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Zaapelował, by kierowcy wybierali inne trasy m.in. pokonując Wisłę przez most Grunwaldzki lub most Zwierzyniecki. Ten remont jest absolutnie niezbędny. Musimy wymienić płytę betonową, nawierzchnię, instalację, elementy metalowe, oświetlenie - podkreślił wiceprezydent Kulig. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig o remoncie Mostu Dębnickiego RMF FM Remont został podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich, od 7 lipca do 22 września zamknięta będzie na moście jezdnia prowadząca z Alei Krasińskiego w kierunku ICE Kraków. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał po jezdni bliżej Wawelu. Podczas remontu naprawiona ma być żelbetowa konstrukcji mostu i wykonana nowa izolacja płyty pomostowej. Wymienione będą elementy odwodnienia, asfaltowa nawierzchnia, bariery energochłonne, oświetlenie oraz krawężniki. Balustrady mostu zostaną podniesione do 1,2 metra wysokości i zabezpieczone przed korozją. Wyremontowane zostaną także przyczółki mostu i wymienione kamienne okładziny w jego dolnej części. Wykonawcą remontu jest firma Most sp. z o.o. z Sopotu, która złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem terminu przywrócenia pełnej przejezdności i kosztów - ok. 6,8 mln zł. Prace mają być skoordynowane z remontem ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. Równolegle do prac na moście będzie trwał remont skrzyżowania pod DH Jubilat. Cała inwestycja ma się zakończyć do 30 listopada. Zobacz również: 120 załóg w Makowie Podhalańskim: Rusza Valvoline Rajd Małopolski

