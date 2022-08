Rozpoczyna się remont nawierzchni ul. Armii Krajowej. Prace będą prowadzone od czwartku 25 sierpnia na odcinku od ul. Przybyszewskiego do wiaduktu kolejowego przy stacji SKA Bronowice. By zachować przejezdność ulicy, ekipy mają pracować nocami.

Remontowany odcinek ul. Armii Krajowej / Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

W pierwszej kolejności wymieniane będą krawężniki, a następnie nawierzchni jezdni. Prace potrwają do końca września, a ich koszt to ok. 3,8 mln zł.

Inwestycja ta będzie realizowana w ramach programu modernizacji dróg i chodników w Krakowie i jest dofinansowywana ze środków rządowych w ramach przygotowań do igrzysk europejskich w 2023 r.