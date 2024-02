W związku z planowanym protestem rolników kierowcy w Krakowie muszą się liczyć we wtorek ze sporymi utrudnieniami. Maszyny rolnicze wjadą do miasta z kilku stron.

Protest rolników / Wojtek Jargilo / PAP

O g. 8.00 uczestnicy protestu spotkają się w gminie Liszki. Pierwsza grupa ma pojechać droga 774 w kierunku miejscowości Liszki, następnie do ronda Hoovera w Krakowie przez Piekary do Liszek i znów do ronda Hoovera. Druga grupa ma jechać drogą 774 w kierunku lotniska w Balicach, gdzie będą jeździć między dwoma rondami.

O g. 11.00 rolnicy zbiorą się w miejscowości Prandocin i Luborzyca, a następnie przejadą do Ronda Matecznego w Krakowie dwoma trasami przez Michałowice i Węgrzce albo przez Sulechów i Prusy.

Protestujący wjadą do Krakowa także od strony Słomnik i Michałowic, alejami 29 Listopada, Trzech Wieszczów, ul. Konopnickiej do Rondo Matecznego, a dalej Kamieńskiego, al. Powstańców Śląskich, ul. Klimeckiego do Ronda Mogilskiego.

Utrudnień należy się spodziewać także na ul. Mogilskiej, Jana Pawła II, Bieńczyckiej, Kocmyrzowska i Andersa.

Protest jest planowany do g. 20.00.