Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, prawdopodobieństwo, że otyły przedszkolak będzie otyłym dorosłym jest ponad cztery razy większe niż u jego rówieśników o właściwej masie ciała. Program "Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie" ma na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie przygotował nie tylko indywidualne konsultacje ze specjalistami, ale też warsztaty z zakresu aktywności fizycznej adresowane dla całych rodzin.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Otyłość to też choroba!

Problem nadmiernej masy ciała dotyczy 10 proc. małych dzieci (1-3 lat), 30 proc. dzieci w wieku wczesnoszkolnym i 22 proc. młodzieży do 15. roku życia (dane NFZ).

Tymczasem, otyłość u dzieci i młodzieży może prowadzić nie tylko do rozwoju wielu groźnych chorób przewlekłych, jak nadciśnienie czy cukrzyca, ale powodować też problemy z nauką i akceptacją społeczną.

Co więcej, jak zauważają lekarze, zarówno wśród młodzieży, jak i rodziców jest niska świadomość tego, że sama otyłość jest również chorobą.

Otyłość u dzieci. Pandemia Covid-19 pogłębiła problem

Brak ruchu to główna przyczyna otyłości wśród dzieci, a lockdown spowodowany pandemią tylko nasilił problem.

Z konsekwencjami zdrowotnymi zdalnej nauki, ograniczonej aktywności fizycznej i łatwego dostępu do niezdrowej żywności, będziemy mierzyć się jeszcze przez długi czas.

"Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie". Specjalny program dla uczniów

Jak się okazało, po upływie ponad roku zdalnych zajęć, wielu godzinach spędzonych przed komputerem, czemu często towarzyszyło kompulsywne podjadanie, prawie 60 proc. badanych uczniów zauważyło u siebie zwiększenie masy ciała (źródło: Olender K. 2021. Ocena i analiza nawyków żywieniowych młodzieży w wieku 15-18 lat w dobie pandemii).

Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie realizuje program polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży.

Program finansowany przez Województwo Małopolskie adresowany jest do mieszkańców naszego regionu. Jego hasło to "Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie". Dla uczestników przygotowano dwa panele trwające 3 miesiące - podstawowy, kierowany do uczniów klas III szkół podstawowych i ich rodziców oraz dodatkowy - indywidualny program wsparcia dla dzieci zmagających się z nadwagą i otyłością, a także ich rodzin.

W pierwszym panelu przewidziano m.in. warsztaty z zakresu aktywności fizycznej oraz edukacji żywieniowej. Ponadto, dzieci, rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji z dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem.

Wydawane będą też specjalne "karty informacyjne" z dotychczasowymi wynikami uczestników programu wraz z rekomendacjami.

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ