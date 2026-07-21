Rewolucja w komunikacji miejskiej w Krakowie. Oto nowa siatka połączeń

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Kraków szykuje największą od lat rewolucję w komunikacji miejskiej. Nowa siatka połączeń tramwajowych i autobusowych ma być odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się miasta, zapewniając częstsze kursy, wygodniejsze przesiadki i lepszą ofertę weekendową. Zmiany obejmą m.in. uruchomienie nowych linii tramwajowych, zwiększenie częstotliwości kursów oraz przejrzystą numerację.

Kraków szykuje największą od lat rewolucję w komunikacji miejskiej (zdjęcie ilustracyjne)

Kraków szykuje największą od lat rewolucję w komunikacji miejskiej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zarząd Transportu Publicznego przedstawił dzisiaj nową siatkę połączeń tramwajowych i autobusowych w Krakowie.

Miasto przeznaczy ponad 40 mln zł rocznie więcej na transport publiczny.

Dodatkowe środki pozwolą na zwiększenie liczby kursów, wzmocnienie najbardziej obciążonych linii oraz uruchomienie nowych połączeń, szczególnie w weekendy i poza godzinami szczytu.

Pasażer powinien mieć pewność, że także w sobotę lub niedzielę nie będzie musiał długo czekać na przystanku ani dokładnie planować każdej przesiadki. Zaprezentowana dziś siatka połączeń to bardzo realne wzmocnienie – podkreśla Magdalena Musiał, dyrektorka Zarządu Transportu Publicznego.

Nowe linie tramwajowe i zmiany tras

Kluczową nowością będzie otwarcie trasy tramwajowej do Mistrzejowic, którą obsłużą linie nr 9, 12 i 16.

Najważniejsza z nich, linia nr 12, połączy Osiedle Piastów z Czerwonymi Makami przez centrum, kursując co 7,5 minuty najbardziej pojemnymi tramwajami. Zmiany obejmą także inne linie – m.in. linia nr 8 w szczycie pojedzie co 5 minut, a linia nr 20 wzmocni obsługę Małego Płaszowa.

Przejrzysta numeracja i lepsza punktualność

Nowa siatka połączeń wprowadza uproszczoną numerację tramwajów - linia nr 52 zostanie zastąpiona przez nr 12, a linia nr 50 otrzyma numer 7.

W nowej siatce o jakości połączenia nie będzie decydował numer linii, ale częstotliwość kursowania i atrakcyjność oferty - na każdym skrzyżowaniu i w każdej linii - pasażer jest priorytetowy - zaznacza Magdalena Musiał.

Zmiany w komunikacji autobusowej

Zmiany obejmą także linie autobusowe, zwłaszcza w rejonach obsługiwanych przez nowy tramwaj. Część tras zostanie skrócona lub zastąpiona, a inne - jak linie nr 124 czy 502 - wydłużone i wzmocnione.

Celem było jednak stworzenie systemu, który jako całość będzie silniejszy: z większą liczbą kursów, lepszą punktualnością i połączeniami odpowiadającymi na przyszły rozwój potrzeb Krakowa – podkreśla Aleksandra Krogulec z ZTP.

Nowy układ powstał we współpracy z ekspertami, Politechniką Krakowską, radami dzielnic i organizacjami społecznymi. Po wdrożeniu zmian powstanie specjalny zespół transportowy, który będzie monitorował funkcjonowanie siatki i wprowadzał korekty na bieżąco.

Więcej informacji oraz interaktywną mapę nowej siatki połączeń można znaleźć na stronie kmkrakow.pl/nowasiatka.