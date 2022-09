Rozpoczął się remont sali obsługi klienta Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Lubelskiej 29. Jak informuje magistrat, przez najbliższe dwa tygodnie klienci załatwiający swoje sprawy w tej lokalizacji, będą obsługiwani w innym budynku.

/ Shutterstock

W sali obsługi klienta Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Lubelskiej 29 trwa remont. Z tego powodu, przez najbliższe dwa tygodnie klienci załatwiający swoje sprawy, w tej lokalizacji będą obsługiwani w budynku USC przy ul. Lubelskiej 27.

Na czas remontu zostały również skrócone godziny obsługi. Do 23 września mieszkańcy mogą przyjść do urzędu do godz. 15.30.

Jak informuje magistrat, pozostałe placówki USC przy ul. Wadowickiej 8W i os. Zgody 2 obsługują klientów bez zmian – do godziny 18.00.