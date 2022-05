W sobotę, 21 maja, rusza trzeci etap remontu ulicy Prądnickiej. Zostanie przywrócony ruch na odcinku od al. Słowackiego do ul. Wrocławskiej, natomiast zostanie on wyłączony na odcinku od ul. Wrocławskiej do północnego wyjazdu z pętli autobusowej. Swoje trasy znów zmienią miejskie i aglomeracyjne linie autobusowe.

/ Shutterstock Od soboty ( 21 maja) kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają kolejne zmiany. Rozpocznie się trzeci etap remontu ul. Prądnickiej. To oznacza, że przywrócony zostanie ruch na odcinku od al. Słowackiego do ul. Wrocławskiej, natomiast zostanie on wyłączony na odcinku od ul. Wrocławskiej do północnego wyjazdu z pętli autobusowej. Autobusy znowu zmienią swoje trasy. Linia nr 130 – w kierunku „Azorów” będzie kursować po stałej trasie. W kierunku „Dworca Głównego Zachód” będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Azory” – ... – przystanek „Wrocławska”, ul. Świętokrzyska, ul. Mazowiecka, al. Słowackiego, przystanek „Nowy Kleparz” – ... „Dworzec Główny Zachód” Linia nr 137 – w kierunku „Nowego Kleparza” będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej. W kierunku „Górki Narodowej Wschód” będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Nowy Kleparz” – ul. Wrocławska, ul. Wybickiego, ul. Doktora Twardego, nawrotka przy ul. Pielęgniarek, przystanek „Bratysławska”, ul. Bratysławska, ul. Prądnicka, ul. Opolska – ... – „Górka Narodowa Wschód” Linia nr 140 – w kierunku „Nowego Kleparza” będzie kursować po stałej trasie. W kierunku pętli „Radzikowskiego Osiedle” będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Nowy Kleparz” – ul. Wrocławska, przystanek „Łobzów SKA” – ... – „Radzikowskiego Osiedle” Linie nr 154, 164 – zostaną przywrócone na stałe trasy (omijając remontowany fragment ul. Prądnickiej przez pętlę autobusową) Linie autobusowa zastępcza: Linia nr 703 – będzie kursować po trasie: „Krowodrza Górka” – ... – ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Wybickiego, ul. Doktora Twardego, ul. Prądnicka, al. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Kurniki – „Dworzec Główny Zachód” (powrót: ul. Pawia)

