Remont torowiska na ul. Grzegórzeckiej w Krakowie. Od piątku zmiany przy Hali Targowej

RMF24

Od piątku (4 września) mieszkańców Krakowa czekają kolejne utrudnienia w ruchu. Od rana rusza kolejny etap remontu torowiska na ul. Grzegórzeckiej, obejmujący tym razem skrzyżowanie z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego. Prace potrwają około dwóch tygodni.

Od jutra od godz. 6.00 rozpocznie się kolejny etap remontu torowiska na ul. Grzegórzeckiej. Prace obejmą skrzyżowanie z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego.



Zamknięcie przejazdu i objazdy

W związku z rozpoczęciem nowego etapu remontu, przejazd przez skrzyżowanie Grzegórzeckiej z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego zostanie całkowicie zamknięty. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na spore utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.

Co dokładnie się zmieni?

Roboty obejmą całkowitą wymianę torowiska wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

„Wykonawca przeprowadzi wykop do głębokości kilkudziesięciu centymetrów na całej szerokości torowiska, a następnie zabuduje przejazd prefabrykowanymi płytami tramwajowymi” – czytamy w komunikacie.

To oznacza, że przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy muszą liczyć się z hałasem i ograniczeniami w ruchu.

Gdzie jeszcze są utrudnienia?

Wato przypomnieć, że torowisko na ul. Grzegórzeckiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Blich nadal pozostaje wyłączone z ruchu tramwajowego.

Obecnie ruch samochodowy możliwy jest jedynie na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do ul. Dietla.

Zakończenie prac na skrzyżowaniu ul. Grzegórzeckiej z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego przewidziano na 18 września.