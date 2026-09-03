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Remont torowiska na ul. Grzegórzeckiej w Krakowie. Od piątku zmiany przy Hali Targowej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 września (09:08)

Od piątku (4 września) mieszkańców Krakowa czekają kolejne utrudnienia w ruchu. Od rana rusza kolejny etap remontu torowiska na ul. Grzegórzeckiej, obejmujący tym razem skrzyżowanie z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego. Prace potrwają około dwóch tygodni.

Remont torowiska na ul. Grzegórzeckiej w Krakowie. Od piątku zmiany przy Hali Targowej
Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl /materiały udostępnione

Od jutra od godz. 6.00 rozpocznie się kolejny etap remontu torowiska na ul. Grzegórzeckiej. Prace obejmą skrzyżowanie z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego
 

Zamknięcie przejazdu i objazdy

W związku z rozpoczęciem nowego etapu remontu, przejazd przez skrzyżowanie Grzegórzeckiej z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego zostanie całkowicie zamknięty. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na spore utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. 

 Co dokładnie się zmieni?

Roboty obejmą całkowitą wymianę torowiska wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

 „Wykonawca przeprowadzi wykop do głębokości kilkudziesięciu centymetrów na całej szerokości torowiska, a następnie zabuduje przejazd prefabrykowanymi płytami tramwajowymi” – czytamy w komunikacie. 

To oznacza, że przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy muszą liczyć się z hałasem i ograniczeniami w ruchu.

 Gdzie jeszcze są utrudnienia?

Wato przypomnieć, że torowisko na ul. Grzegórzeckiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Blich nadal pozostaje wyłączone z ruchu tramwajowego. 

Obecnie ruch samochodowy możliwy jest jedynie na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do ul. Dietla.

Zakończenie prac na skrzyżowaniu ul. Grzegórzeckiej z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego przewidziano na 18 września.


Źródło: RMF24
Tagi: remont torowiska
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