Remont torowiska na ul. Grzegórzeckiej w Krakowie. Od piątku zmiany przy Hali Targowej

Od jutra od godz. 6.00 rozpocznie się kolejny etap remontu torowiska na ul. Grzegórzeckiej. Prace obejmą skrzyżowanie z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego.
Zamknięcie przejazdu i objazdy
W związku z rozpoczęciem nowego etapu remontu, przejazd przez skrzyżowanie Grzegórzeckiej z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego zostanie całkowicie zamknięty. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na spore utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.
Co dokładnie się zmieni?
Roboty obejmą całkowitą wymianę torowiska wraz z warstwami konstrukcyjnymi.
„Wykonawca przeprowadzi wykop do głębokości kilkudziesięciu centymetrów na całej szerokości torowiska, a następnie zabuduje przejazd prefabrykowanymi płytami tramwajowymi” – czytamy w komunikacie.
To oznacza, że przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy muszą liczyć się z hałasem i ograniczeniami w ruchu.
Gdzie jeszcze są utrudnienia?
Wato przypomnieć, że torowisko na ul. Grzegórzeckiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Blich nadal pozostaje wyłączone z ruchu tramwajowego.
Obecnie ruch samochodowy możliwy jest jedynie na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do ul. Dietla.
Zakończenie prac na skrzyżowaniu ul. Grzegórzeckiej z ul. św. Łazarza i Al. Daszyńskiego przewidziano na 18 września.