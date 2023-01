Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie poinformowała, że zaakceptowany został końcowy raport środowiskowy dotyczący budowy sądeczanki. To bardzo wyczekiwana przez kierowców inwestycja. Droga połączy autostradę A4 z drogą krajową 75 do Nowego Sącza. Nowy, bezpieczny i szybki przejazd ułatwi życie mieszkańcom regionu.

W tym miejscu powstanie nowa droga / GDDKiA Kraków /

Ostateczna decyzja w tej sprawie powinna być znana za 3-4 miesiące, bo końcowy raport środowiskowy został teraz wysłany do zaopiniowania do dwóch instytucji: Wód Polskich oraz sanepidu. Mają one ustawowo 30 dni na odniesienie się do raportu.

Później konieczne są jeszcze uzgodnienia społeczne. Przez 30 dni każdy będzie mógł złożyć własne uwagi do raportu. Sam raport jest bardzo obszerny, ponieważ dotyczy drogi, która ingeruje w tereny wcześniej niezagospodarowane, a oddziaływanie nowej trasy na środowisko będzie intensywne.

We wniosku, który złożyła GDDKiA, znalazły się trzy warianty przebiegu drogi: C jako wariant najkorzystniejszy na bazie wyników analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym; A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższą ocenę w kryterium społecznym i F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych.

Dopiero po uzyskaniu raportu środowiskowego instytucje będą mogły rozpocząć kolejne etapy prac na tą drogą.

Z przeprowadzonego na przełomie roku 2020 i 2021 Generalnego Pomiaru Ruchu wynika, że obecnie drogą krajową 75 przez Brzesko w kierunku Nowego Sącza przejeżdża średnio 20,4 tys. pojazdów na dobę.

Jak informuje GDDKiA, odcinek Brzesko - Nowy Sącz będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km (w zależności od korytarza, długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do drogi będzie zapewniona poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów.

We wrześniu rozpoczęły się prace przy wytyczeniu geodezyjnym drogi i przygotowania terenu do budowy drugiej części tzw. łącznika brzeskiego, w ciągu drogi krajowej nr 75. To jednocześnie pierwszy budowany odcinek nowej dwujezdniowej sądeczanki, której dalszy przebieg jest uzależniony właśnie od procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej.