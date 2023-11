Po raz czwarty w stolicy Małopolski odbędzie się akcja "Przedświąteczny karp dla krakowian". Przez kilka dni w sześciu punktach miasta rozdawane będą porcje smażnego karpia, zupy grzybowej i kapusty z grochem. W sumie przygotowanych zostanie 10 ton jedzenia.

Zeszłoroczna edycja akcji / Józef Polewka / RMF24

Na akcję zapraszamy wszystkich - podkreśla wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. To bardzo sympatyczne, kulinarne wprowadzenie w atmosferę świąteczną, przedsięwzięcie zupełnie niekomercyjne. Chcemy dzielić się z mieszkańcami potrawami charakterystycznymi dla świat: zupą grzybową i smażoną rybą - mówił.

To nie jest akcja adresowana dla osób w potrzebie, ale trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, że gros z osób, które przychodzą skorzystać z poczęstunku, to osoby wymagające wsparcia albo szukające bliskości, kontaktu z drugim człowiekiem. Część z tych osób to osoby starsze, często z niepełnosprawnościami - zauważył dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Witold Kramarz.

Wiceprezydent Krakowa o przedświątecznej akcji Józef Polewka / RMF24

W tym roku trochę zmieniliśmy miejsca, żeby każdy łatwo mógł do nas dotrzeć. Nowe lokalizacje to pl. Inwalidów i Rynek Podgórski - mówił Bartłomiej Szczoczarz z gospodarstwa rybackiego Dolina Będkowska, z którym rozmawiał Marek Wiosło.

Dodał, że przygotowanych zostało w sumie: 2 tony ryb, 3,5 tys. litrów zupy grzybowej i 3,5 tony kapusty z grochem oraz 1 tona pieczywa.

Bartłomiej Szczoczarz o akcji rozdawania karpia Józef Polewka / RMF24

Będzie to okazja nie tylko do skosztowania smacznych potraw, ale też do wspólnego śpiewania kolęd.

Akcja rozpocznie się na Małym Rynku, w poniedziałek 4 grudnia.

Poczęstunki zorganizowane w sześciu miejscach rozpoczną się o g. 16.00. Odbędą się: