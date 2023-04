Ponad 60 tys. wniosków o wydanie paszportu zostało złożonych od początku roku do końca marca w 14 biurach paszportowych w Małopolsce. Im bliżej sezonu urlopowego, tym zainteresowanie większe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W styczniu i w lutym liczba złożonych wniosków była o 30 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r., a w marcu o 48 proc. niższa niż w rekordowym marcu 2022 r. - przekazała RMF24 rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Przed rokiem wpływ na rekordowo dużą liczbę wniosków miał wybuch wojny na Ukrainie - po 24 lutego 2022 wiele osób ruszyło do urzędu po dokumenty.

W Krakowie termin wizyty można zarezerwować przez internet z wyprzedzeniem 30-dniowym. W ten sposób dostępnych jest 30 proc. terminów

Wzmocnieniem systemu paszportowego w Małopolsce są kolejne terenowe punkty. 16 stycznia 2023 r. uruchomiony został 14. terenowy punkt paszportowy w Suchej Beskidzkiej, kolejny ma powstać w Miechowie.

Choć Kraków jest cały czas liderem, terenowe punkty paszportowe cieszą się dużym zainteresowaniem. To sygnał, że obywatele chcą składać wnioski paszportowe tam, gdzie mają najbliżej - mówi Joanna Paździo.

W 2023 r. najwięcej wniosków złożono w Krakowie. Na drugim miejscu było biuro paszportowe w Tarnowie, na trzecim punkt paszportowy w Nowym Targu, a na kolejnych punkty w Nowym Sączu i Chrzanowie.

W krakowskim biurze paszportowym trwa właśnie remont sali wydawania paszportów, która zostanie dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu prac remontowych uruchomione zostaną 4 stanowiska do odbioru paszportów i z 9 do 12 zwiększy się liczba stanowisk przyjmowania wniosków paszportowych.

Jakie błędy popełniają najczęściej osoby, które potrzebują paszportu? Mają nieaktualne zdjęcie, wykonane wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, brakuje zgody drugiego rodzica dziecka; zgłaszają się też osoby, które wykupiły zagraniczny wyjazd, ale nie mają odpowiednio długo ważnego paszportu.

Sporym problemem jest też zły zwyczaj nieodwoływania rezerwacji dokonanych internetowo. Ktoś nie zgłasza się, ale jednocześnie blokuje miejsce innym.

By usprawnić obsługę, wojewoda małopolski Łukasz Kmita zdecydował o zorganizowaniu w tym roku siedmiu sobót paszportowych. Pierwsza z nich odbyła się 25 marca, z tej możliwości skorzystało 828 osób. Kolejne zaplanowano: 15 kwietnia, 29 kwietnia, 13 maja, 27 maja, 17 czerwca, 1 lipca.