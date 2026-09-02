Porzucony pies przywiązany do drzewa. Policja szuka właściciela i świadków

W lesie - ale niedaleko zabudowań - w rejonie ul. Kotoń w Jaworniku w powiecie myślenickim w województwie małopolskim 8 sierpnia odnaleziono przywiązanego łańcuchem do drzewa psa.
Sprawą zajmują się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, którzy zaapelowali dzisiaj o pomoc do wszystkich, którzy kojarzą zwierzaka i wiedzą, do kogo należy lub kto mógł być sprawcą tego okrutnego czynu.
Zwracamy się z apelem o kontakt (...). Informacje można przekazywać również anonimowo. Każda, nawet z pozoru niewielka informacja, może pomóc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. Telefon do dyżurnego: 478329200; telefon do prowadzącego: 478329238 - informuje policja.
Funkcjonariusze przypomnieli, że zgodnie z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, osoba, która znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Obecnie pies znajduje się w bezpiecznym miejscu i ma zapewnioną odpowiednią opiekę. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.