Porzucony pies przywiązany do drzewa. Policja szuka właściciela i świadków

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Przywiązanego łańcuchem do drzewa, pozostawionego bez wody i pożywienia psa odnaleziono w lesie w Jaworniku w Małopolsce. „Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które rozpoznają psa, wiedzą, do kogo należał, lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące okoliczności jego pozostawienia, o kontakt” - apeluje policja. Informacji można udzielać anonimowo, dzwoniąc pod numer 47 832 92 00 lub 47 832 92 38.

W lesie - ale niedaleko zabudowań - w rejonie ul. Kotoń w Jaworniku w powiecie myślenickim w województwie małopolskim 8 sierpnia odnaleziono przywiązanego łańcuchem do drzewa psa.

Sprawą zajmują się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, którzy zaapelowali dzisiaj o pomoc do wszystkich, którzy kojarzą zwierzaka i wiedzą, do kogo należy lub kto mógł być sprawcą tego okrutnego czynu.

Zwracamy się z apelem o kontakt (...). Informacje można przekazywać również anonimowo. Każda, nawet z pozoru niewielka informacja, może pomóc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. Telefon do dyżurnego: 478329200; telefon do prowadzącego: 478329238 - informuje policja.

Funkcjonariusze przypomnieli, że zgodnie z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, osoba, która znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Obecnie pies znajduje się w bezpiecznym miejscu i ma zapewnioną odpowiednią opiekę. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.