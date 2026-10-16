Poranne kłopoty pasażerów w Krakowie. W centrum miasta wykoleił się tramwaj

RMF24

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W piątek rano w samym centrum Krakowa, przed Pocztą Główną, wykoleił się tramwaj. Spowodowało to znaczne utrudnienia dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Wiele linii zostało skierowanych na objazdy.

Trudny piątkowy poranek dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, w wyniku wykolejenia tramwaju przed Pocztą Główną aż siedem linii musiało zmienić swoje trasy.

Ruch został wstrzymany nie tylko przed Pocztą Główną, ale także przez Plac Wszystkich Świętych.

Konieczne było wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej, co uniemożliwia kursowanie tramwajów w tej części miasta.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin

Do wykolejenia doszło na rozjeździe. Według wstępnych informacji, aby ponownie ustawić tramwaj na torach, najprawdopodobniej będzie potrzebny specjalistyczny dźwig. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Na szczęście w wyniku wykolejenia tramwaju nikomu nic się nie stało.