539 190 osób odwiedziło krakowski ogród zoologiczny w 2022 r. Jak podkreśla placówka, to rekord frekwencji.

Jedna z żyraf mieszkających w krakowskim ogrodzie zoologicznym / Józef Polewka / RMF FM

"To również dzięki Państwa odwiedzinom udaje się nam rozwijać i modernizować ZOO! Powstał na przykład nowoczesny pawilon dla hipopotamków karłowatych. Poprawiamy też warunki życia kolejnych gatunków zwierząt. Dziękujemy w imieniu swoim i naszych mieszkańców" - podkreślają w komunikacie przedstawiciele krakowskiego zoo. Obecnie kasy ogrodu są otwarte w godz. 9-14, a zwiedzanie możliwe jest do godz. 15.

Jerzy Piróg - weterynarz z krakowskiego ogrodu zoologicznego Józef Polewka / RMF FM

Wyjątkowo ciepła zima zachęca wielu mieszkańców krakowskiego zoo do wychodzenia na wybiegi. Jeśli nie ma deszczu to zebry, antylopy, duże koty - wszystko to jest na wybiegu. Nawet żyrafy - wyliczał w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym weterynarz Jerzy Piróg.

Jeśli jest mróz, można zobaczyć panterę śnieżną, dla której to są fantastyczne warunki, konie Przewalskiego, wielbłądy dwugarbne. Oprócz tego mamy kilka pawilonów pod dachem, do których zapraszamy - bez względu na to, jakie warunki panują na zewnątrz - podkreślał ekspert.

Tygrys z krakowskiego zoo na wybiegu / Józef Polewka / RMF FM

Zobacz również: Poznańskie zoo pomogło około 200 zwierzętom z Ukrainy