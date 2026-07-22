Polsko-włoskie patrole znów na ulicach Krakowa

RMF24

Na ulicach Starego Miasta i Kazimierza w Krakowie ponownie pojawiły się polsko-włoskie patrole. To już kolejny rok, kiedy funkcjonariusze z obu krajów wspólnie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i licznie odwiedzających stolice Małopolski turystów.

Włoscy funkcjonariusze będą pomagać polskim kolegom pod Wawelem. Od wtorku na ulicach Krakowa można spotkać karabiniera z Rzymu i policjanta z Sycylii.

Ich obecność w Krakowie to efekt porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji RP a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej. Jak podkreślają przedstawiciele policji, współpraca ta już w poprzednich latach przyniosła wymierne korzyści.

Patrole w sercu Krakowa

Polsko-włoskie patrole będą pełnić służbę do końca lipca, koncentrując się na najbardziej uczęszczanych przez turystów rejonach – Starym Mieście i Kazimierzu. To właśnie tam, w sezonie wakacyjnym, ruch turystyczny jest największy, a wśród odwiedzających nie brakuje gości z Włoch.



To będą patrole realizowane głównie w rejonie Kazimierza, Starego Miasta, Rynku Głównego. Tu, gdzie mamy największy ruch turystyczny i również turystów z Włoch. Będą wspólne patrole z policjantami z Krakowa. W związku z tym, jeżeli będzie konieczność, no to oczywiście policjanci nasi krakowscy będą podejmować, interwencje wspólnie z nimi -podkreśla Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji.

Wspólne patrole polsko-włoskie już w poprzednich latach spotkały się z bardzo dobrym odbiorem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Na podobnej zasadzie do Włoch jeżdżą także polscy policjanci.