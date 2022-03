W związku z sytuacją w ogarniętej wojną Ukrainie instytucje kultury w całej Polsce organizują koncerty i akcje solidarnościowe. Polskie Wydawnictwo Muzyczne przygotowało dla nich profesjonalne opracowanie hymnu Ukrainy na orkiestrę symfoniczną do swobodnego wykorzystania.

Materiał nutowy do bezpłatnego wykorzystania przez zespoły orkiestrowe z możliwością wykonania z chórem mieszanym, został opracowany przez kompozytora Emila Wojtackiego. Partytura i głosy są dostępne do pobrania na portalu Polska Biblioteka Muzyczna.

Pobranie nie wymaga logowania do systemu - poinformowała Karolina Grysiak z PWM.

Oprócz wersji instrumentalnej dostępne jest też opracowanie na chór mieszany a cappella z tekstem ukraińskim i polską transkrypcją. Opracowanie zostało również włączone do katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a analogowa wersja materiału nutowego jest dostępna do bezpłatnego wypożyczenia za pośrednictwem strony internetowej PWM.

Autorem słów ukraińskiego hymnu jest Pawło Czubynski. W 1862 roku narodowowyzwoleńczy tekst nie mógł ukazać się w Kijowie drukiem, dlatego do Lwowa przemycił go Paulin Święcicki - poeta i uczestnik powstania styczniowego. Tekst ukazał się w tamtejszej prasie.

W 1963 roku Mychajło Werbycki, grekokatolicki ksiądz, opracował go muzycznie. Pierwsze wykonanie utworu miało miejsce prawdopodobnie we lwowskim teatrze muzycznym w 1864 roku. Powstała pieśń zyskała tak dużą popularność, że w 1917 roku Ukraińska Centralna Rada uznała ją za hymn narodowy. W czasach komunistycznych, jej wykonywanie zostało zabronione aż do czasu odzyskania niepodległości. Pieśń doczekała się około 20 wersji.

Dopiero w 2003 roku Rada Najwyższa ustaliła obowiązujące brzmienie pierwszego wersu: "Nie umarły jeszcze Ukrainy chwała i wolność".