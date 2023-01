Architektura i urbanistyka z prestiżową kategorią A+, siedem kategorii A dla pozostałych dyscyplin nauki - Politechnika Krakowska otrzymała ostateczne decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021.

/ Shutterstock

W wyniku odwołań złożonych przez uczelnię od lipcowych decyzji, wyższe oceny otrzymały dyscypliny architektura i urbanistyka (awans z kat. A do A+) oraz informatyka techniczna i telekomunikacja (awans z kat. B+ do A).

Jesteśmy dumni ze znakomitych wyników ewaluacji naszej działalności naukowej. Dają nam pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Są wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej i patentowej. Potwierdzają też, że nasza praca badawcza ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz.



Politechnika Krakowska poddała ewaluacji działalność naukową w ramach 8 dyscyplin. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami MEiN wszystkie otrzymały kategorię naukową A+ (poziom wiodący) lub A (poziom bardzo dobry).

To oznacza, że we wszystkich tych dyscyplinach uczelnia ma prawo m.in. do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, prowadzenia kształcenia na studiach i w ramach Szkoły Doktorskiej. Najwyższą możliwą kategorię – A+ – otrzymała dyscyplina „architektura i urbanistyka”, w ramach której działalność naukową prowadzi Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Kategorię A otrzymały dyscypliny:

informatyka techniczna i telekomunikacja (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

automatyka, elektronika i elektrotechnika (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)

inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

inżynieria lądowa i transport (Wydział Inżynierii Lądowej)

inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

inżynieria mechaniczna (Wydział Mechaniczny)

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Ewaluacja po nowemu

W 2022 r. ewaluację jakości działalności naukowej w Polsce przeprowadzono według innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników, reprezentujących konkretną dyscyplinę. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III).